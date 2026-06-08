Congo-Brazzaville: Arts de scène - La 26e édition du festival international du conte lancée à Pointe-Noire

Le lancement de la vingt-sixième édition du festival international de conte, « Retour au mbongui », a eu lieu le 5 juin à la Voute des artistes située près de la gare ferroviaire de Pointe-Noire.

Du 5 au 23 juin, le public ponténégrin vibrera aux sons, rythmes et paroles des artistes invités à la vingt-sixième édition, dite spéciale, du festival international du conte. Cet événement réunit habituellement de nombreux conteurs d'ici et d'ailleurs, dans différents espaces culturels de la ville de Pointe-Noire. L'édition 2026 se déroule autour de la création et de la représentation d'un spectacle.

« A partir des textes sur lesquels Jorus Mabiala s'est penché pendant deux ans après un travail de recherche, de collecte et l'organisation d'un colloque sur les contes et légendes du royaume de Loango, le projet est de faire une résidence de création qui va commencer aujourd'hui jusqu'au 11 juin. Pendant six jours, une création collective avec les artistes arrivés hier soir de Brazzaville et quatre autres du Centre de ressources du conte et des arts de l'oralité de Côte mateve, va avoir lieu, sous la direction de Gilbert Mabiala », a dit Hache Charnol Sendo, artiste du Centre de ressources du conte en présentant l'événement.

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Ce projet culturel bénéficie de l'apport des artistes de Brazzaville tels Diouf Samba à la guitare électrique et Volos à la danse urbaine et contemporaine. Ronald Gatien Bitsangou, soutenu par l'espace Baning'art, et Bidiefono Delavallet en danse contemporaine y font également partie. Les autres artistes associés au projet sont Gilbert Mabiala au conte, à la danse et au gonfi; Ruth Mouyabi au théâtre, au conte, en danse traditionnelle et au chant; Gloire Babela au conte et à la percussion; Hache Sendo au chant, théâtre et conte. « C'est un projet que nous avons pu mette en place grâce au partenariat avec les espaces culturels qui ont accepté tout de suite de recevoir chez eux la création. Ainsi, après la sortie de résidence, le spectacle sera présenté ce 11 juin au Centre de ressources, le 13 à l'espace culturel Yaro puis à Brazzaville, le 21 juin à l'espace Baning'art, le 22 à Gare aux pieds nus, et le 23 juin pour la clôture du festival aux ateliers Sahm », a t-il ajouté.

Entre-temps, le 12 juin, les festivaliers iront chez un partenaire à Nanga, à l'Espace culturel Ku Kondé de Jehf Biyeri pour présenter « Je tisse ma peau », une création de Jorus Mabiala tirée des textes d'Hugues Eta avec les chorégraphies d'Odilon Bemba. Cette création du Centre de ressources avec poésie et tam tam sera suivie d'une nuit de conte animée par Didier Ongali Lembili et Gianny Golden Kongo qui revient d'une tournée en Guyane, il y a quelques mois. Les conteurs du Centre de ressources prendront également part à cette nuit dédiée au conte.

Le 14 juin est réservée à la balade en matinée dans le pittoresque paysage de Mvassa. Enfin, le 17 Juin, les festivaliers suivront « Kipiala ou la rage d'être soi », des ateliers Sahm sur un texte de Bill Kouelany. Une création de la chorégraphe Sam BB, certifiée de la technique de la grande danseuse Germaine Acogny du Sénégal où elle a suivi une formation en danse contemporaine. Elle partagera au cours du festival son expérience sénégalaise à travers un atelier de danse ouvert à tous.

Le festival international « Retour au mbongui » a été créé en 2000 par les frères Nestor et Jorus Mabiala pour valoriser le conte et l'art de la parole.