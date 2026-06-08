Congo-Brazzaville: Visite guidée - Les participants aux 61es Assemblées annuelles de la BAD émerveillés par le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza

Avant de quitter la capitale du Congo, les participants aux 61es Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD) ont visité le joyau culturel, touristique et historique congolais, le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. Cette visite a été jugée enrichissante et instructive par les hôtes de ce haut lieu chargé d'histoire.

Les participants aux 61es Assemblées annuelles de la BAD ont défilé à tour de rôle dans le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, considéré comme l'un des fleurons mémoriels de la République du Congo. Une importante délégation composée des experts mixtes venus de plusieurs pays a été accueillie au perron par la directrice générale de l'institution muséale, Belinda Ayessa.

A travers cette visite guidée par Bélinda Ayessa et Marcel Bouessé, les hôtes du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza ont découvert l'histoire de l'explorateur franco-italien Pierre Savorgnan de Brazza et de ses compagnons. Ils ont découvert aussi son épopée avec le roi Iloh 1er ainsi que la signature du traité Brazza-Makoko. Les visiteurs venus à tour de rôle pendant trois jours ont appris aussi le rôle joué par l'intrépide sergent Malamine Camara du Sénégal qui a défendu courageusement Brazzaville afin qu'elle ne devienne pas le prolongement de Kinshasa face à l'explorateur belge, Henry Morton Stanley.

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Très émerveillés à l'issue de cette visite historique qui leur a permis de comprendre l'histoire moderne du Congo, les hôtes n'ont pas caché leur satisfecit. « C'était un moment très émouvant et nous avons beaucoup appris sur la ville. Je disais à mes consœurs tout à l'heure que chaque capitale devait s'inspirer de ce modèle-ci pour qu'on puisse comprendre comment les villes ont été créées et lesquels ont défendu nos différentes capitales. Je suis encore sous l'émotion, parce que c'est beaucoup de choses. Voilà pourquoi je dis que si chaque capitale essayait de reproduire ce que nous avons vu aujourd'hui, cela motivera le tourisme», a déclaré Reine Bassolé épouse Léandre Bassolé, directeur général Afrique centrale Yitoum immobilier Abidjan, visiblement émue.

Pour sa part, Mme Ngatsé pense que nombreux ne connaissent pas assez l'histoire du Congo qui est tellement merveilleuse. «Je remarque qu'on ne connaît pas assez notre histoire. Je conseille à tout le monde de passer pour essayer de s'en imprégner », a-t-elle suggéré. Quant à Erick Kasekelayi Kabeya, défenseur des droits de l'homme, il a signifié :«A l'occasion des 61es Assemblées annuelles de la BAD, nous avons eu le privilège de visiter le mémorial de l'explorateur. C'est lui qui est aujourd'hui une figure emblématique de l'histoire de cette ville de Brazzaville».

Le lendemain, le vice gouverneur de la Corée, Kihwan Kwon, venu lui aussi prendre part aux 61es Assemblées annuelles de la BAD, a visité le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza. «C'est un honneur de m'avoir présenté ce magnifique endroit et merci pour votre hospitalité. Je souhaite que le Congo aille de l'avant et poursuive sa marche vers le développement. J'ai salué la visite de ce mémorial. C'est mon premier voyage au Congo, je l'ai trouvé beaucoup impressionnant et très joli. Je pense que je vais repartir dans mon pays avec de beaux souvenirs», a-t-il indiqué.

Enfin, la dernière délégation à visiter le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza a été celle de la Tunisie, conduite par le gouverneur Tarek Bouhlel. Elle a exprimé sa satisfaction de participer aux Assemblées annuelles de la BAD 2026 dans ce beau pays, la République du Congo. «On a eu cette opportunité de visiter le mémorial qui est construit pour Pierre-Savorgnan-de-Brazza. Ce qui nous a marqués principalement, c'est tout ce qui a été fait pour entretenir cette histoire, cette mémoire et comment la République du Congo la valorise. Un grand merci à la République du Congo tout d'abord et à la directrice générale du mémorial qui nous a reçus aujourd'hui avec beaucoup d'hospitalité», s'est réjoui Tarek Bouhlel.