Congo-Brazzaville: Football - Les arbitres congolais s'organisent autour de l'A2FC

Les arbitres de football du Congo, anciens comme en activité, se sont réunis en assemblée générale le 6 juin, à Brazzaville. Ils ont officialisé la création de l'Association des arbitres de football du Congo (A2FC), une structure destinée à structurer leur corporation et à mener des actions syndicales.

Les participants à l'assemblée générale ont élu un bureau de sept membres pour un mandat de trois ans, sous la présidence de Rodrigue Pierre Mavoungou, qui sera épaulé par d'autres membres, notamment le secrétaire général, Koumou Obambi, et la trésorière générale adjointe, Stella Mbizi.

L'A2FC tire sa légitimité de la loi n° 23-2023 du 27 juillet 2023 portant code du sport en République du Congo, ainsi que des directives de la Fédération internationale de football et association (Fifa) qui autorisent le regroupement des corps de métier au sein des fédérations nationales. L'association, ouverte aux officiels de plusieurs localités du pays, se donne pour mission de gérer le volet social des anciens arbitres et de prendre en main la carrière de ceux en activité.

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Le nouveau président, Rodrigue Pierre Mavoungou, a précisé les ambitions de l'organisation, insistant sur la volonté de passer de l'amateurisme à un arbitrage professionnel. «L'association va jouer un rôle syndical. Elle va se pencher sur la rémunération des arbitres, leur formation, leur sécurité sur les terrains et leur prise en charge médicale. Nous voulons relever le défi. Jusqu'ici, les critiques de matches se faisaient de façon amateur, sans salle équipée ni outils vidéo », a indiqué le nouveau président.

L'A2FC entend également veiller à l'utilisation des fonds versés par la Fifa à la Fédération congolaise de football (Fécofoot) pour le développement de l'arbitrage.

Cette initiative marque un tournant après une première tentative d'organisation avortée en 2018 avec l'Amicale club des arbitres de Brazzaville, à laquelle la fédération n'avait pas accordé l'affiliation. Bien que la Fécofoot dispose déjà d'une instance interne de gestion des arbitres, l'A2FC revendique son affiliation de plein droit et un pouvoir de regard sur les décisions fédérales.

Les dirigeants de la nouvelle association affirment ne pas s'inscrire dans une logique de confrontation, mais se positionnent comme des partenaires crédibles pour moderniser le football national et protéger les arbitres contre la précarité et les risques de corruption.