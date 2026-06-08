Congo-Brazzaville: L'Académie Alima du Congo remporte le Tournoi de Mer U14 en France

Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Hugues Ngouélondélé, a officiellement reçu, le 6 juin à Brazzaville, la délégation de l'Académie Alima de retour de France après son sacre historique à la 14e édition du Tournoi de Mer des U14.

Les Congolais ont remporté la compétition européenne qui réunissait vingt-quatre clubs et centres de formation de renom. Le voyage de la délégation congolaise, qui s'est déroulé du 18 mai au 5 juin, a été marqué par des performances exceptionnelles. Sur les quinze matches disputés lors de leur séjour, les protégés du directeur académique, David Laubertie, ont enregistré treize victoires et deux matches nuls, restant ainsi invaincus. L'un des faits marquants de leur parcours reste leur victoire éclatante 3-1 face aux U14 du Paris Saint-Germain sur les installations du club parisien.

Outre le trophée collectif, les jeunes Congolais ont largement dominé les récompenses individuelles puisque près de la moitié de l'effectif a été intégrée dans l'équipe type du tournoi.

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Six joueurs ont reçu des distinctions individuelles (Meilleurs défenseurs, meilleur milieu de terrain et meilleurs attaquants) tandis que Yoan Adzouana, le plus jeune joueur de l'académie et de la compétition, a été sacré meilleur joueur du tournoi.

Ces résultats concrets interviennent après deux ans de partenariat entre la République du Congo et les responsables de l'académie. Lors de la réception, le ministre Hugues Ngouélondélé a tenu à saluer le travail accompli et à réitérer le soutien total du gouvernement en faveur de la formation des jeunes.

« Le Congo n'était certainement pas attendu pour remporter cette compétition, mais vous avez démontré le contraire grâce à votre travail, votre discipline et vos efforts. Ceux qui gagnent sont ceux qui n'abandonnent jamais. Continuez à travailler pour construire votre avenir et faire honneur au pays», a déclaré le ministre.

Par cet exploit, l'Académie Alima confirme, selon les cadres du ministère des Sports, son rôle de pépinière pour l'avenir et le rayonnement du football congolais.