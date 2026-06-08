Tunisie: Les tortues marines gagnent les côtes tunisiennes dès le mois de mai

La saison de nidification des tortues marines en Tunisie s'étend habituellement de juin à septembre, mais des débuts de ponte de plus en plus précoces sont observés ces dernières années, parfois dès le mois de mai, en raison notamment des effets du changement climatique et de la hausse des températures en Méditerranée, a indiqué lundi 8 juin 2026 la chercheuse à l'Unité nationale des sciences et technologies de la mer, Olfa Chaib.

Intervenant sur les ondes d'Express Fm, la chercheuse a précisé que la première nidification enregistrée cette année a eu lieu le 16 mai sur la plage de Kantaoui, dans le gouvernorat de Sousse, illustrant une évolution des comportements reproductifs des tortues marines dans la région.

Les îles Kuriat, principal site de nidification en Tunisie

Olfa Chaib a souligné que les îles Kuriat constituent le site le plus important de nidification des tortues marines en Tunisie, notamment pour la tortue caouanne (Caretta caretta). Ce site naturel accueille, selon les saisons, plus de 120 nids, un chiffre nettement supérieur à celui observé dans d'autres zones du littoral tunisien.

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D'autres sites contribuent également à la reproduction de l'espèce, notamment Ghedhabna, Bouficha ainsi que le littoral nord. Le golfe d'Hammamet est, par ailleurs, identifié comme une zone majeure de passage et de reproduction, tandis que des observations plus ponctuelles sont signalées sur plusieurs plages de Nabeul, Rafraf, Kélibia, Chebba et Sousse, ainsi que dans le sud du pays, notamment à Djerba.

La chercheuse a en outre relevé une progression notable de la sensibilisation environnementale en Tunisie. Elle a indiqué que les citoyens participent davantage à la protection des nids, notamment grâce aux réseaux sociaux, où les signalements se multiplient, facilitant ainsi le travail des équipes scientifiques et des structures spécialisées.

Changement climatique et fragilité des écosystèmes marins

Selon Olfa Chaib, cette évolution est le résultat d'efforts conjoints entre les institutions scientifiques, la société civile et les programmes de sensibilisation environnementale, notamment les camps scientifiques et les initiatives éducatives consacrées à la biodiversité marine.

Elle a rappelé que les tortues marines pondent généralement la nuit ou à l'aube, une période particulièrement sensible durant laquelle toute perturbation peut compromettre la ponte. Elle a ainsi appelé les citoyens à ne pas s'approcher des tortues, à ne pas les éclairer ni les toucher, afin d'éviter leur stress ou l'abandon des nids.

La chercheuse a insisté sur l'importance de signaler immédiatement toute observation de tortue ou de nid aux autorités compétentes, afin de permettre une prise en charge conforme aux protocoles scientifiques de protection.

Sur un autre plan, elle a expliqué que le changement climatique influence de manière significative les comportements migratoires et reproductifs des tortues marines en Méditerranée. La hausse des températures modifie leurs zones de nidification, poussant certaines espèces à privilégier les côtes occidentales, notamment en Tunisie, en Italie, en France et en Espagne.

Olfa Chaâb a aussi rappelé le rôle écologique essentiel des tortues marines dans l'équilibre des écosystèmes marins, notamment dans la régulation des populations de méduses, la limitation des espèces invasives telles que le crabe bleu, et la préservation des herbiers de posidonie, essentiels à la production d'oxygène et à l'absorption du dioxyde de carbone en Méditerranée.

"Pour toutes ces raisons, la protection des tortues marines constitue un enjeu global de préservation de la biodiversité marine", a-t-elle conclu, appelant à renforcer la coopération entre citoyens, chercheurs et institutions afin de garantir la durabilité de ce patrimoine naturel pour les générations futures.