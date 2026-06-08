Tunisie: Carthage - Appel citoyen pour replanter les arbres arrachés de l'avenue de l'Indépendance

L'association « Les Amis de Carthage » lance un appel aux habitants de Carthage et à l'ensemble des citoyens soucieux de la préservation de l'environnement afin de soutenir une campagne de replantation des arbres centenaires récemment arrachés de l'avenue de l'Indépendance, à Byrsa.

Dans ce cadre, une réunion de mobilisation est prévue le 12 juin courant à la municipalité de Carthage pour sensibiliser les citoyens à l'importance de la sauvegarde du patrimoine arboré de la ville et recueillir des dons destinés à l'achat de nouveaux arbres.

L'association a indiqué qu'elle assurera la replantation d'arbres sur les deux trottoirs de l'avenue concernée, précisant qu'environ 25 arbres devront être plantés de chaque côté de la rue, en plus de l'installation de dispositifs de protection et de tuteurage nécessaires à leur développement. Trois arbres ont déjà été mis en terre à titre de première étape.

Les organisateurs invitent également les habitants, notamment les enfants du quartier de Byrsa, à contribuer à la protection et à l'entretien des arbres qui seront plantés afin d'en garantir la pérennité.

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En mai dernier, elle avait déposé une demande réclamant l'arrêt immédiat des opérations de coupe et d'arrachage d'arbres, l'accès aux documents relatifs à ces interventions, l'organisation d'une réunion entre citoyens et responsables municipaux, l'ouverture d'une enquête sur ces actes ainsi que l'élaboration d'un programme de gestion et de reboisement du patrimoine végétal communal.

Elle avait, par ailleurs, souligné que ses interventions auprès des autorités ont permis d'obtenir l'engagement de la municipalité à préparer les emplacements destinés aux futures plantations.

L'initiative vise à renforcer la sensibilisation à la protection des espaces verts urbains, considérés comme un élément essentiel de la qualité de vie et de la préservation de l'environnement.