Ile Maurice: Emtel mise sur un jeu de pronostics via Blink

À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde 2026, Emtel a lancé, mercredi dernier à Emtel World, à Ébène, sa campagne Watch, Play and Win. L'opérateur entend ainsi promouvoir à la fois ses offres mobiles, l'Airbox et son application fintech Blink, tout en capitalisant sur l'engouement autour du football.

Dans cette dynamique, l'un des volets phares de la campagne, Predict & WIN, est intégré à Blink. Il permet aux utilisateurs de pronostiquer les scores des matchs, de cumuler des points en fonction de la précision de leurs prédictions et d'apparaître dans un classement national actualisé en temps réel. Des récompenses, déclinées sur une base quotidienne, hebdomadaire et finale, seront attribuées tout au long du tournoi.

Le Chief Executive Officer d'Emtel, Marcelo Aleman, souligne que cette initiative vise à fédérer les Mauriciens autour du football, tout en mettant en lumière l'écosystème de services de l'opérateur. Il précise que la campagne est ouverte à tous les utilisateurs de smartphones âgés de 18 ans et plus, quel que soit leur opérateur. Dans la même lignée, le directeur commercial, Paul Stafford, a mis en avant le dispositif de récompenses destiné à encourager l'engagement des participants.

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Par ailleurs, Emtel rappelle que l'application Blink, connectée au système de paiement national MauCAS, permet d'effectuer des transferts d'argent, de régler des factures et de réaliser des paiements par QR code. Pour le directeur fintech, Atul Bhatia, Predict & WIN accompagne l'évolution de Blink, qui dépasse le simple cadre des services de paiement. Enfin, l'opérateur propose une offre combinée Airbox et CANAL+ permettant aux abonnés de suivre la compétition à domicile.