Ile Maurice: La grande stratégie de Singapour décortiquée

Comment un petit pays - par la taille - peut-il rester pertinent dans un siècle dominé par les géants ? C'est autour de cette interrogation qu'une audience composée de décideurs politiques, de chefs d'entreprise, diplomates, banquiers et représentants des médias s'est réunie mercredi dernier à Telecom Tower, à l'initiative de Mauritius Telecom (MT).

Invité d'honneur de la soirée, Ong Boon Hwee - ancien directeur général de Temasek Holdings et figure majeure de la gouvernance stratégique à Singapour - a livré une réflexion profonde sur les ressorts du «miracle singapourien». Un succès que son prochain ouvrage, Singapore: An Unnatural Success, présente non comme le fruit du hasard, mais comme celui d'une discipline nationale, d'institutions solides et d'une capacité à penser le long terme, comme l'a rappelé Nad Sivaramen, directeur des publications de La Sentinelle, qui a agi comme modérateur de la Closed-Door Dialogue Session.

Au-delà de Singapour, les échanges ont surtout porté sur Maurice : sa capacité à se réinventer dans une économie mondiale en mutation, à renforcer la confiance dans ses institutions et à transformer ses vulnérabilités en leviers d'adaptation. Une conversation lucide sur l'avenir d'un petit État confronté aux grands bouleversements du siècle. L'initiative revient au board de MT, présidé par Sarat Lallah, et au CEO Veemal Gungadin, qui a travaillé durant 25 ans à Singapour.

Le Dr Kaviraj Sukon et d'autres invités n'ont pas hésité à soulever des questions pertinentes.

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Photo de groupe à l'issue des discussions animées.

Le responsable de «Radio Plus», Nawaz Noorbux, à l'heure des questions.

Le «Guest Speaker» Ong Boon Hwee félicité par le modérateur Nad Sivaramen à l'issue des âpres discussions.