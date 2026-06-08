Ile Maurice: Le général Rebelle - «L'homme devient quand il crée son propre empire»

Figure incontournable de la scène musicale congolaise, Jupiter Bokondji, plus connu sous le surnom de général Rebelle, était de retour au Sakifo pour une troisième participation avec son groupe Jupiter & Okwess. Rencontre avec un artiste habité par une mission : réveiller les consciences à travers la musique.

Sur le site du festival, l'artiste de Kinshasa, de la République démocratique du Congo, livre une réflexion profonde sur l'identité, l'histoire africaine, la transmission et l'avenir de la jeunesse. Fidèle à son franc-parler, il rappelle que la musique n'est pas qu'un divertissement, mais un vecteur de mémoire et de résistance. Porté par l'album Ekoya - qui signifie «ça viendra» -, Jupiter estime que les artistes ont depuis longtemps alerté le monde sur les bouleversements à venir.

«Il y aura des tempêtes, des bouleversements climatiques, des changements politiques», explique-t-il, soulignant que les transformations observées aujourd'hui ne sont que la confirmation de messages longtemps ignorés.

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Ses voyages à travers l'Amérique latine ont également renforcé sa conviction que les peuples sont liés par une histoire commune. Il évoque avec émotion la découverte de communautés qu'il considère comme les descendants de peuples africains déplacés à travers les siècles, une rencontre qui a inspiré plusieurs collaborations musicales destinées à préserver cette mémoire collective.

Surnommé le général Rebelle, Jupiter précise toutefois que sa rébellion n'est pas dirigée contre les individus, mais contre l'effacement culturel. Son combat consiste à remettre en lumière les racines profondes des musiques du monde et l'influence des traditions congolaises sur de nombreux genres musicaux internationaux.

Face aux inquiétudes de la jeunesse, son message est direct et sans détour. «Il ne faut pas que tu penses que si tu termines les études, que tu as le diplôme, que tu deviens un homme. Non ! L'homme devient quand il crée son propre empire.» Pour lui, l'éducation reste importante, mais elle ne doit pas devenir une limite. Il encourage les jeunes à bâtir eux-mêmes leur avenir, à entreprendre et à créer leurs propres opportunités plutôt qu'à attendre qu'elles viennent d'ailleurs.

À l'heure où les lumières du Sakifo s'apprêtent à s'éteindre après son concert, Jupiter Okwess espère laisser au public réunionnais un héritage simple mais essentiel, «leur liberté et surtout la paix».

Plus qu'un musicien, le général Rebelle apparaît comme un passeur de mémoire, un conteur moderne qui utilise le son pour relier les peuples, questionner les récits établis et inviter chacun à se réapproprier son histoire.