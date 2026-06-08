Tunisie: Les médecins de l'étranger invités à investir et entreprendre au pays

Le secteur de la santé constitue l'un des principaux moteurs de croissance économique en Tunisie, contribuant à hauteur de 6 à 7 % du produit intérieur brut (PIB) et générant près de 120.000 emplois directs et indirects, a indiqué le président de l'Organisation nationale des entrepreneurs, Yassine Gouiaa.

S'exprimant à l'occasion de la première édition du "The Bridge AI & Healthcare Summit 2026", organisée par l'Organisation nationale des entrepreneurs en partenariat avec l'Association des médecins tunisiens dans le monde, M. Gouiaa a souligné que cette initiative vise à promouvoir la culture entrepreneuriale au sein du corps médical et à encourager les médecins tunisiens exerçant à l'étranger à maintenir et développer leurs activités en Tunisie.

Il a estimé que le secteur de la santé représente une véritable plateforme de création de richesse, de partenariats et d'emplois, tout en offrant d'importantes opportunités d'investissement et d'innovation.

Le responsable a en outre fait savoir que le sommet a enregistré la participation de 44 start-up spécialisées dans les technologies et services de santé. Ces jeunes entreprises ont présenté leurs projets et solutions innovantes devant un panel de médecins, d'experts et d'investisseurs.

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À cette occasion, Yassine Gouiaa a appelé à poursuivre l'adaptation du cadre législatif et réglementaire relatif à l'investissement afin de favoriser l'essor des entreprises innovantes et de renforcer l'attractivité de la Tunisie dans les secteurs de la santé et des technologies émergentes.