Tunisie: Le pays remporte le prix du meilleur stand animé au Salon international du tourisme de Séoul

La Tunisie a remporté le prix de la meilleure gestion et animation de stand lors de l'édition 2026 du Salon international du tourisme et du voyage de Séoul, organisée du 4 au 7 juin en Corée du Sud, a annoncé l'Office national tunisien du tourisme (ONTT).

Cette distinction, obtenue en partenariat avec l'ambassade de Tunisie à Séoul, récompense la qualité de l'organisation du pavillon tunisien ainsi que les efforts déployés pour promouvoir la destination tunisienne auprès des professionnels et du grand public présents à cette importante manifestation internationale dédiée au tourisme.

Selon un communiqué de l'ONTT, le stand tunisien s'est démarqué par une conception inspirée du patrimoine artisanal national, notamment des motifs de la céramique traditionnelle tunisienne, offrant aux visiteurs une immersion dans l'identité culturelle du pays.

Le programme d'animation a également comporté plusieurs activités interactives, dont des ateliers de dégustation mettant en valeur la gastronomie tunisienne et permettant de faire découvrir la richesse de l'offre touristique, culturelle et patrimoniale de la Tunisie.

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Cette récompense vient renforcer la visibilité de la destination tunisienne sur le marché asiatique et s'inscrit dans les efforts de diversification des marchés émetteurs engagés par les autorités touristiques tunisiennes.