Tunisie: Brésil - Vers un renforcement stratégique des échanges commerciaux

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a reçu le président de la Chambre de commerce arabo-brésilienne, William Adib Dib. Cette rencontre, qui s'est déroulée en présence de hauts responsables économiques tunisiens, a permis de tracer les contours d'un partenariat économique renforcé entre les deux nations.

Le ministre a notamment insisté sur le rôle de la Chambre pour propulser les produits tunisiens hautement compétitifs, comme l'huile d'olive et les dattes, vers le Brésil, véritable porte d'entrée de l'Amérique du Sud. La récente participation record de seize entreprises tunisiennes au Salon international de São Paulo en mai 2026 témoigne déjà de cette dynamique.

Les deux parties ont encouragé les hommes d'affaires à explorer de nouvelles opportunités d'investissement conjoint et à traduire le potentiel économique en projets concrets. À cet égard, un forum économique à venir et l'organisation de l'événement « Semaine de la Tunisie au Brésil » serviront de leviers majeurs.

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Pour concrétiser ces ambitions, la Tunisie et le Brésil ont acté la création d'un groupe de travail conjoint. Cette nouvelle entité aura pour missions principales d'échanger des informations sur les secteurs porteurs, d'élaborer des programmes d'action à travers des missions économiques et des rencontres professionnelles, et enfin de redynamiser le Conseil d'affaires tuniso-brésilien.