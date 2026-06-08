Tunisie: Enseignement supérieur - L'IPSI crée une nouvelle licence en « Médias et narration numérique »

8 Juin 2026
La Presse (Tunis)

L'Institut de Presse et des Sciences de l'Information (IPSI) a annoncé la validation par le Conseil des universités de la refonte de ses deux licences nationales en journalisme et en communication. Le conseil a également approuvé la création d'un nouveau parcours intitulé « Médias et narration numérique ».

Cette nouvelle licence marque un tournant historique pour l'établissement, puisqu'il s'agit du premier parcours inédit créé par l'institut depuis trois décennies. Ce cursus ciblera spécifiquement les métiers liés aux écosystèmes et aux plateformes de communication numérique.

Grâce à cette mise à jour, l'offre pédagogique de l'IPSI s'articule désormais autour de trois licences nationales. Cette restructuration s'inscrit dans la stratégie de l'institut visant à adapter ses formations aux mutations majeures que connaissent les secteurs des médias et de la communication.

 

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