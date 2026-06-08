Afrique: Mondial/Amical - Match nul entre le Maroc et la Norvège

8 Juin 2026
La Presse (Tunis)

La sélection marocaine de football a fait match nul (1-1) face à son homologue norvégienne, en match amical disputé, dimanche au Sports Illustrated Stadium de New Jersey.

Le Maroc a ouvert le score dès la 7e minute par Brahim Diaz. Les Norvégiens ont égalisé par Martin Odegaard à la 75e minute de jeu.

Il s'agit de la dernière rencontre amicale des Lions de l'Atlas avant leur entrée en lice en Coupe du monde face au Brésil, le 13 juin prochain.

Outre le Brésil, le Maroc évoluera dans le groupe C aux côtés de l'Écosse et d'Haïti.

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.