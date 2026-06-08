Afrique: Mondial/Amical - Match nul entre le Maroc et la Norvège

La sélection marocaine de football a fait match nul (1-1) face à son homologue norvégienne, en match amical disputé, dimanche au Sports Illustrated Stadium de New Jersey.

Le Maroc a ouvert le score dès la 7e minute par Brahim Diaz. Les Norvégiens ont égalisé par Martin Odegaard à la 75e minute de jeu.

Il s'agit de la dernière rencontre amicale des Lions de l'Atlas avant leur entrée en lice en Coupe du monde face au Brésil, le 13 juin prochain.

Outre le Brésil, le Maroc évoluera dans le groupe C aux côtés de l'Écosse et d'Haïti.