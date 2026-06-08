Congo-Kinshasa: La société civile de Mambasa salue l'action des FARDC pour contrer une attaque des ADF

Des organisations de la société civile ont salué, ce dimanche 7 juin, l'intervention des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), qui ont déjoué la nuit précédente une attaque des rebelles des ADF dans le village de Makwangi, au territoire de Mambasa, en Ituri. Dans une déclaration publique, ces structures indiquent que les assaillants, qui s'apprêtaient à commettre un nouveau massacre, ont été mis en déroute grâce à l'intervention rapide de l'armée. Elles déplorent toutefois la mort d'un civil, touché par une balle perdue lors des affrontements.

Selon le communiqué des organisations de la société civile de Mambasa, les rebelles ADF ont fait incursion dans le village de Makwangi aux alentours de 19 h 30, tirant des coups de feu en l'air afin de semer la panique parmi les habitants.

Alertées, les FARDC sont intervenues rapidement, donnant lieu à un échange de tirs qui a duré plusieurs heures. L'armée a finalement réussi à repousser les assaillants vers la partie nord du village, en pleine forêt.

Malgré ce succès militaire, ces affrontements ont provoqué un mouvement de panique au sein de la population, contraignant de nombreux habitants à fuir vers des zones jugées plus sécurisées.

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Les acteurs de la société civile, tout en saluant la réactivité de l'armée, regrettent les conséquences de cette attaque, notamment la mort d'un civil atteint par balle perdue ainsi que l'incendie d'une maison d'habitation.

Ils encouragent les forces armées à poursuivre leurs efforts, en particulier en répondant rapidement aux alertes précoces afin de prévenir des pertes en vies humaines.

Retour progressif de la population

Selon les autorités territoriales, la situation est revenue au calme ce dimanche matin. Les habitants qui avaient fui les violences ont commencé à regagner progressivement le village de Makwangi.

Elles appellent toutefois à la vigilance et exhortent les populations des villages de Makwangi, Kundala-Kundala et Toly Yoly à renforcer leur collaboration avec les forces de sécurité, notamment en signalant tout mouvement suspect.

Cette incursion s'inscrit dans un contexte de recrudescence des attaques attribuées aux ADF dans le territoire de Mambasa. Ces derniers jours, plusieurs localités des chefferies de Babila Bakwanza et Babombi ont été la cible d'actions violentes menées par ces rebelles.

Face à cette menace persistante, les organisations locales appellent à une intensification des opérations militaires et à une coordination renforcée entre les populations et les forces de défense pour contenir l'insécurité dans la région.