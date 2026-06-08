Congo-Kinshasa: Les FARDC dénoncent la violation des engagements de paix par la coalition AFC/M23

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) accusent la coalition AFC/M23 de violer les engagements pris dans le cadre des processus de paix. Lors d'une conference de presse tenu samedi 6 juin à Kinshasa, le porte-parole intérimaire de l'armée, le lieutenant-colonel Mak Hazukay, a fermement dénoncé la poursuite des attaques malgré les initiatives diplomatiques en cours.

Selon l'armée congolaise, ces actions constituent une remise en cause des efforts déployés aux niveaux national, régional et international pour ramener la paix dans l'est du pays.

Le lieutenant-colonel Mak Hazukay a particulièrement insisté sur ce qu'il considère comme un manquement grave aux engagements pris dans le cadre des processus de Washington et de Doha.

« En dépit des efforts diplomatiques engagés au niveau national, régional et international [...] la coalition RDF/AFC-M23 poursuit ses actions hostiles contre la République démocratique du Congo », a-t-il déclaré.

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Pour les FARDC, cette attitude compromet les avancées obtenues sur le plan diplomatique et fragilise les initiatives visant à instaurer un cessez-le-feu durable.

Des attaques aux conséquences humanitaires lourdes

Selon les autorités militaires, plusieurs localités du Nord-Kivu ainsi que les hauts plateaux de Fizi et d'Uvira, au Sud-Kivu, continuent d'être le théâtre d'attaques.

Les FARDC accusent la coalition AFC/M23 de s'en prendre à la fois aux populations civiles et aux positions de l'armée, entraînant des pertes humaines, des déplacements massifs et d'importants dégâts matériels.

« Ces forces continuent de s'en prendre aux populations civiles causant ainsi des pertes en vies humaines, des déplacements de populations et d'importants dégâts matériels », a indiqué le porte-parole.

Face à cette situation, les FARDC condamnent « avec la plus grande fermeté » les attaques dirigées contre les civils et les infrastructures publiques.

L'armée considère ces actes comme des violations graves du droit international humanitaire, appelant implicitement la communauté internationale à en prendre acte.

Une armée en état de vigilance

Malgré ce contexte tendu, les FARDC assurent rester pleinement mobilisées pour assurer leurs missions régaliennes.

« Les Forces armées de la République démocratique du Congo demeurent pleinement mobilisées afin de garantir la protection des populations, la défense de l'intégrité territoriale et la sauvegarde de la souveraineté nationale », a réaffirmé le lieutenant-colonel Mak Hazukay.

Cette dénonciation intervient alors que plusieurs initiatives diplomatiques sont en cours pour tenter de stabiliser la situation sécuritaire dans l'est du pays.

Pour les FARDC, la poursuite des hostilités par la coalition AFC/M23 contribue à fragiliser ces efforts et prolonge l'insécurité dans une région déjà durement éprouvée par les conflits.

Dans ce contexte, les autorités militaires réitèrent leur appel au respect des engagements pris et à la cessation immédiate des attaques contre les populations civiles.