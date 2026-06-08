Ile Maurice: OmniPV1 - Une nouvelle centrale solaire et agricole à Poudre-d'Or

La ferme solaire agrivoltaïque OmniPV1 a été inaugurée le jeudi 4 juin à Poudre-d'Or, dans le cadre des initiatives liées à la transition énergétique à Maurice. Le projet est porté par Omnicane Ltd, la Mauritius Commercial Bank (MCB) et Calycé International, réunis dans la coentreprise Omnicane-Calycé JV Ltd. Il repose sur une combinaison de production d'électricité solaire et d'activités agricoles sur un même site.

D'une capacité de 4,8 MWp, l'installation s'étend sur environ quatre hectares. Elle devrait produire près de 7 700 MWh d'électricité par an et permettre, selon les estimations communiquées, une réduction d'environ 6 000 tonnes de dioxyde de carbone chaque année. L'électricité générée est destinée à des clients corporatifs, tandis que le site accueille des activités agricoles intégrées, dans une logique d'agrivoltaïsme combinant exploitation des terres et production d'énergie.

Par ailleurs, le projet répond à plusieurs objectifs de développement durable des Nations unies, notamment l'accès à une énergie propre et abordable, la lutte contre les changements climatiques, la croissance économique et la gestion durable des terres agricoles.

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À cette occasion, la cérémonie d'inauguration s'est tenue en présence du ministre de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche, Arvin Boolell, du ministre de l'Éducation et des ressources humaines, Mahend Gungapersad, ainsi que les députés Ram Etwareea et Nitish Beejan. Étaient également présents des représentants des partenaires du projet, dont le Chief Executive Officer (CEO) d'Omnicane Ltd, Jacques d'Unienville, le CEO de la Mauritius Commercial Bank (MCB), Thierry Hébraud, et le cofondateur et président de Calycé, Éric Boban.

Dans son intervention, Arvin Boolell a évoqué les enjeux liés à la sécurité énergétique et à la dépendance aux importations. Il a souligné la nécessité de renforcer les partenariats entre les secteurs public et privé pour développer les énergies renouvelables. Il a également mis en avant la valorisation des ressources locales, notamment la biomasse et la bagasse, tout en rappelant le rôle du stockage de l'énergie dans la gestion de l'intermittence des sources renouvelables.

De leur côté, les partenaires privés ont insisté sur le montage financier et les objectifs du projet. Thierry Hébraud de la MCB a indiqué que l'initiative s'inscrivait dans la stratégie de finance durable de la banque et avait été structurée au moyen d'une obligation verte. Enfin, Jacques d'Unienville d'Omnicane Ltd, a précisé que la centrale produisait environ 7 700 MWh par an, tout en intégrant une activité agricole sur site dans le cadre d'un modèle agrivoltaïque.