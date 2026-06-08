Ile Maurice: Aleksand Saya et «Mafat 808» - «Peut-être qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un marronnage digital»

7 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

Figure incontournable des musiques actuelles de La Réunion, Aleksand Saya était de retour au Sakifo 2026 pour présenter son projet Mafat 808, une fusion puissante entre rythmes ancestraux réunionnais et musiques électroniques. Habitué du festival, où il se produit pour la quatrième fois sous différentes formes artistiques, le musicien considère chaque passage comme un moment chargé d'émotion.

Avec Mafat 808, il puise dans l'héritage du marronnage pour créer une expérience sonore immersive où la liberté, la résistance et la communion occupent une place centrale. Au cours de cet entretien, Aleksand Saya revient sur son parcours, sa découverte du maloya traditionnel après des années d'influences hip-hop et dancehall, ainsi que sur la naissance de ce qu'il appelle le Mbass, un univers musical où les sons du rouleur et des instruments traditionnels dialoguent avec les machines et les basses électroniques.

Pour l'artiste, la scène devient un espace de libération collective. Son ambition : permettre au public de ressortir «allégé, libre et élevé». Une vision artistique qui fait écho à l'esprit des ancêtres marrons et à une réflexion contemporaine sur notre rapport au monde numérique. «Peut-être qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'un marronnage digital», confie-t-il, invitant chacun à retrouver, à travers la musique, un chemin vers davantage de liberté.

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