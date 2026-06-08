Sénégal: Ziguinchor/Paix en Casamance - 1 600 femmes catholiques unies dans la foi et l'engagement

Ziguinchor a accueilli ce week-end une impressionnante mobilisation des femmes catholiques à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle de l'Union diocésaine des associations féminines catholiques (UDAFC). Plus de 1 600 femmes venues de plusieurs régions du Sénégal et de la Guinée-Bissau ont pris part à cette rencontre placée sous le signe de la foi, de la communion et de l'engagement pour la paix.

Les travaux de cette 28e Assemblée générale ont pris fin par une célébration eucharistique à l'église de Néma dans une ambiance de grande ferveur religieuse. Présidant la messe l'évêque de Ziguinchor a salué la forte mobilisation des femmes et réaffirmé son optimisme quant au retour définitif de la paix en Casamance. « Le fruit de notre travail serait encore plus important s'il y avait la paix partout. Voilà pourquoi je salue la présence de la présidente de la Plateforme des femmes pour la paix en Casamance qui nous rappelle la place que la femme doit occuper pour que la paix advienne dans notre région. Je crois que la paix reviendra et partout », a déclaré le prélat.

L'évêque a également remercié les femmes catholiques pour avoir intégré dans leurs activités pastorales la prière pour la paix qu'il leur avait confiée en début d'année. Il les a exhortées à poursuivre leurs efforts en faveur de l'unité, de la formation et du renforcement de leur engagement au sein de l'Église. La célébration a également été marquée par la présence de l'évêque coadjuteur de Kolda Monseigneur Joseph Francis Badji qui a salué l'engagement constant des femmes dans la vie de l'Église et de leurs communautés. Prenant la parole au nom des participantes la présidente de l'UDAFC de Ziguinchor, Madame Mariline DIEME a réaffirmé la disponibilité et la fidélité des femmes catholiques à la mission de l'Église.

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« Notre sollicitude pastorale nous fortifie et nous encourage à demeurer enracinées dans le Christ fidèles à la mission de l'Église. À travers vos paroles nous avons senti battre le coeur d'une Église synodale qui marche avec tous ses enfants. Soyez assuré de notre fidélité et de notre disponibilité », a-t-elle déclaré. Prières, chants, danses et moments de communion ont rythmé cette rencontre qui a permis aux participantes de renforcer leur foi, de consolider leurs liens fraternels et de renouveler leur engagement en faveur de la paix, de la cohésion sociale et du développement des communautés.