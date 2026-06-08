Afrique: Coupe du monde 2026 - Dix exploits africains au Mondial

Des premières victoires aux qualifications inattendues, la Coupe du monde a souvent été le terrain d'exploits africains face aux géants, aux champions du monde. Des Tunisiens de 1978 aux Lions de l'Atlas de 2022, en passant par Roger Milla, les Super Eagles ou les Lions de la Téranga, retour sur dix moments où les Africains ont bousculé la hiérarchie mondiale et parfois réécrit l'histoire.

La Tunisie à jamais la première (1978)

La toute première victoire d'une équipe africaine à la Coupe du monde porte le sceau des Aigles de Carthage. « Malahamet al-Argentine », le « triomphe d'Argentine ». Pour les Tunisiens, tout commence là, à Rosario, le 2 juin 1978, face au Mexique. La Tunisie n'est pas attendue : absente de la CAN 1976, elle s'est extirpée d'un groupe relevé - Maroc, Algérie, Nigeria, Égypte - pour décrocher le seul billet africain vers l'Argentine. Personne ne l'imagine bousculer la hiérarchie. Menés 1-0 pour leur premier match de Coupe du monde, les Aigles de Carthage renversent pourtant la rencontre grâce à Ali Kaabi, Nejib Ghommidh et Mokhtar Dhouieb. Victoire 3-1, et un succès pour l'éternité.

L'Algérie fait taire l'Allemagne (1982)

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Le match entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Algérie, le 16 juin 1982, à Gijón, est une affiche David contre Goliath. D'un côté, la RFA, championne d'Europe en titre, invaincue en compétition officielle depuis plus de quatre ans, bardée de stars (Breitner, Rummenigge...). De l'autre, une Algérie méconnue, qualifiée dans l'indifférence relative. La condescendance allemande est assumée. Un joueur promet même d'offrir le septième but à sa femme et le huitième à son chien. Sur le terrain, c'est une autre histoire. Les Fennecs, avec Rabah Madjer et Lakhdar Belloumi, font danser la défense de Jupp Derwall. Madjer ouvre la voie, Belloumi crucifie la RFA : 2-1 et David terrassa Goliath.

Omam-Biyik et le Cameroun volent au-dessus de l'Argentine (1990)

San Siro, 8 juin 1990. Le tenant du titre, l'Argentine de Diego Maradona, ouvre "son" Mondial face au Cameroun. Sur le papier, la question ne porte pas sur l'identité du vainqueur, mais sur l'ampleur du score. Sur le terrain, les Lions indomptables refusent le scénario écrit. Réduits à dix à l'heure de jeu, ils résistent, puis frappent. À la 67e minute, François Omam-Biyik grimpe plus haut que tout le monde, jusqu'à 2,96 m selon certaines estimations. Un coup de tête, une faute de main de Pumpido, le ballon au fond : 1-0. « Je ne me pose pas de questions, je vais la chercher haut », racontera plus tard Omam-Biyik à RFI. L'Argentine de Maradona tombe, le Cameroun, sur sa lancée, deviendra le premier pays africain à atteindre les quarts de finale du Mondial.

Roger Milla, l'Indomptable buteur (1990 et 1994)

Si l'on ne devait garder qu'un visage de l'Afrique en Coupe du monde, ce serait peut-être celui d'un homme de 38 ans qui danse la makossa devant un poteau de corner. Roger Milla, rappelé de sa retraite pour Italie 1990, commence sur le banc mais finit dans la légende. Entré en cours de jeu, il signe un doublé contre la Roumanie au premier tour, puis martyrise la Colombie en huitièmes. Quatre buts en Italie ! En 1994, Milla revient encore : à 42 ans, 1 mois et 8 jours, il marque contre la Russie et devient le buteur le plus âgé de l'histoire de la Coupe du monde. Un exploit qui tient encore...

La symphonie nigériane (1994)

Dallas, Cotton Bowl, 21 juin 1994. Le Nigeria, champion d'Afrique en titre, découvre la Coupe du monde. En face, la Bulgarie de Hristo Stoichkov, futur demi-finaliste du tournoi. Les Super Eagles sont sauvés deux fois dans les dix premières minutes par leur gardien Peter Rufai, puis c'est la démonstration. « J'avais l'impression de revoir les grandes équipes brésiliennes », s'enthousiasme l'ancien international anglais John Fashanu, commentateur ce jour-là.

Finidi George, Emmanuel Amunike, Daniel Amokachi, Rashidi Yekini : les Super Eagles allient puissance, vitesse, technique et balayent la Bulgarie 3-0. Qualifié pour les huitièmes, le Nigeria tombera en prolongation face à l'Italie de Roberto Baggio. Mais la trace laissée par cette équipe reste immense et pour beaucoup, c'est encore aujourd'hui la sélection africaine la plus talentueuse de l'histoire.

Oliseh foudroie l'Espagne (1998)

Quatre ans plus tard, le Nigeria est de retour sur la scène mondiale, cette fois en France. À la Beaujoire, à Nantes, les Super Eagles affrontent l'Espagne, grande prétendante au titre. Le match est fou, renversements de situation, buts spectaculaires... mais un moment écrase tous les autres. Alors que le score est de 2-2, un ballon arrive plein axe dans les pieds de Sunday Oliseh.

Milieu défensif, en manque de confiance, il n'est pas réputé pour ses frappes lointaines. Quelques jours plus tôt, à l'entraînement, Taribo West l'a pourtant poussé à tenter sa chance de loin. « Fais ça contre Zubizarreta », lui conseille-t-il. Oliseh déclenche une frappe sèche, pure, qui surprend Andoni Zubizarreta et finit au fond. 3-2, le Nigeria renverse l'Espagne. « C'est le moment dont je suis le plus fier dans ma carrière », confiera-t-il plus tard sur le site de la Fifa.

Tremblement de terre à Séoul (2002)

Pour ses grands débuts en Coupe du monde, le Sénégal arrive en Corée du Sud avec un statut d'outsider total. La France, elle, est championne du monde 1998 et d'Europe 2000, dotée des meilleurs buteurs de Ligue 1 (Cissé), Serie A (Trézéguet) et Premier League (Henry). Les bookmakers affichent 16 contre 1 sur une victoire sénégalaise.

Sur la pelouse de Séoul, les Lions de la Teranga déjouent tous les pronostics. El Hadji Diouf martyrise la défense française, Papa Bouba Diop surgit au coeur de la surface et inscrit l'unique but du match. 1-0, la planète football vacille. La bande de Bruno Metsu signe l'une des plus grandes surprises de l'histoire des matches d'ouverture.

Le Sénégal ne s'arrête pas là : porté par un collectif généreux, il devient la deuxième sélection africaine à rejoindre les quarts de finale, douze ans après le Cameroun.

Le Ghana au bord du rêve brisé (2010)

En 2010, la Coupe du monde se joue pour la première fois sur le sol africain. Le Ghana porte une part du rêve du continent, d'autant plus que les Black Stars sont solides, cohérents, disciplinés. En quarts de finale, l'Uruguay se dresse sur leur route, avec, en filigrane, une question : une équipe africaine atteindra-t-elle enfin le dernier carré ?

Le scénario devient tragédie. Au bout de la prolongation, alors que le score est de 1-1, une tête ghanéenne file vers le but. Luis Suárez repousse le ballon sur sa ligne de la main. Carton rouge, penalty à la 121e minute. Asamoah Gyan a la balle de l'histoire, celle qui peut briser le plafond de verre des quarts. Sa frappe heurte la barre.

Aux tirs au but, Mensah puis Adiyiah manquent leurs tentatives. L'Uruguay s'impose 4-2. L'Afrique reste bloquée au seuil des demi-finales, comme le Cameroun en 1990 et le Sénégal en 2002. Et si Asamoah Gyan l'avait mise au fond...

Les Lions de l'Atlas brisent la malédiction (2022)

Il aura fallu 88 ans, 13 pays africains différents et 48 participations cumulées avant qu'un pays du continent n'atteigne enfin les demi-finales de la Coupe du monde. Le Maroc, à Qatar 2022, va faire ce que ni le Cameroun, ni le Sénégal, ni le Ghana n'avaient réussi à accomplir. Après une phase de groupes maîtrisée, les Lions de l'Atlas sortent l'Espagne en huitièmes à l'issue d'une séance de tirs au but étouffante, puis éliminent le Portugal de Cristiano Ronaldo en quarts.

Solidité défensive, sens du sacrifice, efficacité maximale : le Maroc impose son style et son mental. Battus en demi-finale par la France, puis en match pour la troisième place par la Croatie, les hommes de Walid Regragui terminent quatrièmes et font surtout tomber une barrière psychologique majeure pour les équipes africaines.

Le Cap-Vert, une histoire déjà écrite (Mondial 2026)

Le dernier exploit n'a pas encore été joué, mais il est déjà dans les livres : la qualification du Cap-Vert pour la Coupe du monde 2026. Un pays de 4 000 km² à peine, environ 550 000 habitants, seulement quatre participations à la CAN, absent de la Coupe d'Afrique organisée au Maroc... et désormais invité au grand banquet mondial.

À la 67e place au classement Fifa, les Requins bleus ont déjoué tous les pronostics pour décrocher leur billet aux dépens, entre autres, du Cameroun. Le tirage les a placés dans un groupe H relevé, en compagnie de l'Espagne, de l'Uruguay et de l'Arabie saoudite. Sur le papier, l'histoire semble écrite d'avance, mais le Cap-Vert saura s'inspirer des précédents africains pour la réécrire...