Tunisie: Golf - Rabeh Badoui et Eya Laadhari sacrés champions de Tunisie 2026

Rabeh Badoui (Association de golf de Hammamet) et Eya Laadhari (Association de golf de Kantaoui) ont été sacrés champions de Tunisie de golf dans les catégories seniors hommes et dames, à l'issue de la finale du championnat national de la saison 2025-2026, disputée au Golf Citrus Hammamet.

La compétition, clôturée dimanche après quatre jours de jeu, a réuni près de 90 golfeurs et golfeuses issus de différentes catégories et niveaux, dont plusieurs membres de l'équipe nationale, dans un contexte marqué par une forte concurrence.

Dans une déclaration à l'agence TAP, le président de la Fédération tunisienne de golf, Mohamed Aziz Fetni, a indiqué que cette phase finale a été organisée selon des standards proches des compétitions internationales, avec un format de 72 trous répartis sur quatre jours, à raison de 18 trous par jour. Il a souligné l'importance de cette épreuve, tant pour la désignation des champions nationaux que pour l'attribution de points au classement mondial amateur.

Le responsable fédéral a également précisé que cette finale constitue une étape importante dans la préparation de la Coupe d'Afrique de golf, prévue du 13 au 18 octobre 2026 au Golf Citrus Hammamet, avec la participation attendue de plus de 15 sélections africaines.

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Concernant le développement de la discipline en Tunisie, Mohamed Aziz Fetni a relevé plusieurs défis structurels, notamment le vieillissement des infrastructures, les parcours actuels datant de plus de 30 ans sans création de nouveaux terrains. Il a également évoqué les difficultés liées à l'entretien coûteux des parcours, ainsi que la forte dépendance du golf à l'activité touristique, un secteur ayant connu des fluctuations ces dernières années.