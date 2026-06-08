Tunisie: Le pays mise sur les technologies nucléaires pour protéger ses trésors culturels

L'Institut national du patrimoine (INP) et le Centre national des sciences et technologies nucléaires (CNSTN) ont signé, dimanche à Tunis, un mémorandum-cadre de coopération stratégique pour la préservation du patrimoine culturel tunisien grâce aux techniques nucléaires avancées, sous l'égide du ministère des Affaires culturelles.

Un accord signé dans le cadre du projet TUN1015 soutenu par l'AIEA

L'accord, paraphé par les directeurs généraux des deux institutions, Tarek Baccouche et Haythem Sghaïer, s'inscrit dans le cadre du projet TUN1015, soutenu par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), dont les travaux ont débuté en janvier 2026. Ce programme vise à déployer des technologies telles que la radiographie non destructive et l'analyse isotopique pour analyser, protéger et conserver les oeuvres sans leur causer le moindre dommage physique.

Les techniques nucléaires au service de la conservation du patrimoine

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Ce partenariat ouvre la voie à l'exploitation des techniques nucléaires et radiologiques comme outils modernes au service de l'histoire, permettant notamment de lutter contre la détérioration des biens culturels et les agents biologiques.

En marge de la signature, l'INP a accueilli Maria Helena Casimiro, experte et responsable technique auprès de l'AIEA, venue suivre sur le terrain l'avancement des travaux et l'activation des mécanismes du projet.