Tunisie: L'INSAT sacré meilleur club IEEE de robotique au monde à Vienne

L'Institut national des sciences appliquées et de la technologie (INSAT) a remporté le titre de "Best IEEE Robotics and Automation Society (RAS) Student Chapter in the World", lors de la 42e édition du congrès mondial IEEE ICRA 2026, organisée à Vienne, en Autriche.

Cette distinction, considérée comme l'une des plus prestigieuses au niveau mondial dans le domaine de la robotique et de l'automatisation, consacre l'engagement scientifique et académique du club IEEE RAS INSAT, au terme de plusieurs années d'activités, d'innovations et de participation à des événements internationaux.

Une première historique pour la Tunisie

Selon le communiqué de l'INSAT, il s'agit d'une première historique pour la Tunisie, marquant une reconnaissance internationale du travail accompli par les étudiants et encadrants du club.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La cérémonie de remise du prix s'est tenue lors du IEEE ICRA 2026, considéré comme le plus grand congrès mondial de robotique, réunissant cette année plus de 8 000 participants venus du monde entier.

Cette distinction vient récompenser un ensemble d'initiatives et de contributions scientifiques menées par le club, notamment :

L'organisation du National Robotics Weekend (NRW), devenu un événement à dimension internationale réunissant experts et intervenants de plusieurs pays, dont les États-Unis et l'Italie ;

La participation à des compétitions internationales telles que Eurobot et NXP, aux côtés de clubs de référence ;

L'organisation du IEEE MENA SYP Congress, ayant réuni des centaines de participants de la région Afrique-Moyen-Orient autour de workshops et d'échanges scientifiques ;

Un ensemble d'activités de formation, de volontariat et de contribution à la communauté scientifique étudiante.

L'INSAT était représenté lors de la cérémonie par une délégation composée de quatre étudiants :

Tayssir Trabelsi (IMI3), Emna Taghlet (IIA4), Mohamed Amine Elkadhi (IIA4) et Rami Troudi (IIA3), qui ont reçu le trophée au nom du club.

Cette reconnaissance internationale consacre le travail du club IEEE RAS INSAT et s'inscrit comme un jalon important dans l'histoire de l'INSAT et de la robotique en Tunisie.

Elle confirme également le positionnement croissant des compétences tunisiennes dans les domaines de la science, de l'ingénierie et des technologies avancées à l'échelle mondiale.