Afrique: Football - Les champions d'Afrique U17 et les vainqueurs du championnat scolaire CAF reçus lundi par le chef de l'Etat

7 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye reçoit lundi les sélections nationales U17 et U15, fraichement vainqueurs de la CAN U17 Maroc 2026 et du Championnat scolaire de la CAF Zimbabwe 2026, a-t-on appris de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Dans un communiqué rendu public dimanche, l'instance fédérale précise que lLa cérémonie se tiendra à 18h00 au Palais de la République.

Les Lionceaux ont remporté la CAN U17 devant la Tanzanie (1-1, TAB 4-2), le 2 juin, à Rabat, offrant au Sénégal son deuxième titre continental dans cette catégorie après celui acquis en 2023 en Algérie.

Avec ce sacre, le Sénégal devient la sixième nation, avec le Cameroun, le Ghana, la Gambie, le Mali et le Nigeria, à avoir décroché deux fois ce trophée.

L'équipe nationale des moins de 15 ans a quant à elle remporté la dernière édition du Championnat scolaire de la CAF, le 10 avril dernier, à Harare, la capitale du Zimbabwe, après avoir battu l'Ouganda à l'issue de la séance des tirs au but.

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