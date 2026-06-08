Congo-Kinshasa: Le pays annonce l'ouverture d'un centre d'enseignement du lingala et du wolof à Dakar

L'ambassadeur de la République démocratique du Congo (RDC) à Dakar, Christophe Muzungu, a annoncé, samedi l'ouverture, en septembre prochain, dans la capitale sénégalaise, d'un centre d'enseignement du lingala, langue bantoue parlée par beaucoup de locuteurs dans ce pays d'Afrique centrale et dans plusieurs pays d'Afrique de l'Est, et du wolof, majoritairement parlé au Sénégal.

Le but visé à travers cette initiative est de permettre aux Sénégalais de comprendre le lingala et aux ressortissants congolais le wolof.

"Nous sommes en train d'aménager une grande salle au sein de notre ambassade à Dakar. Cette salle servira à enseigner le wolof aux Congolais et le lingala aux Sénégalais", a notamment dit le diplomate.

Il s'exprimait en marge de la cérémonie d'ouverture de la troisième édition du festival "'BD Ataaya" organisée initiée par la Délégation Wallonie-Bruxelles à Dakar.

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Le diplomate congolais estime que le besoin d'ouvrir cette salle est parti d'un constat que "la plupart des Sénégalais aiment le lingala, notamment à travers les chansons de Faly Ipupa et Koffi Olomidé, et la plupart des Congolais qui sont au Sénégal aimeraient parler wolof".

"Nous allons organiser une rencontre au mois de septembre 2026 à l'ambassade de la RDC à Dakar avec ceux et celles qui veulent apprendre le wolof et le lingala dans ce centre" qui sera ouvert au sein de la reprensation diplomatique, a annoncé M. Muzungu.

"Pour le moment, il n'y a pas encore une date précise qui est arrêtée pour le démarrage des cours, mais le mois de septembre est retenu", a-t-il indiqué, soulignant que "ce projet va renforcer l'échange culturel entre les deux pays", le Congo et le Sénégal, a-t-il lancé.