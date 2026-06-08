Sénégal: Un colloque international met en exergue la dimension intellectuelle et spirituelle d'El Hadji Abdoulaye Niass

DAKAR — L'ancien député Cheikh Khouraichi Niass a insisté samedi à Dakar sur la dimension intellectuelle et spirituelle du maitre soufi de la confrérie Tdjania El Hadji Abdoulaye Niass (1848-1922), rappelant que le père de Cheikh Ibrahima Niass dit Baye Niass (1900-1975) avait obtenu une dizaine de diplômes en sciences islamiques à Fès, au Maroc, et entretenait des relations étroites avec les grandes figures religieuses de son époque.

Prenant la parole au nom du khalife général de la Fayda Tidjania, Cheikh Mahi Ibrahima Niass, il a souligné que son grand-père avait tissé des liens étroits avec El Hadji Malick Sy et Cheikh Ahmadou Bamba.

Cheikh Khouraichi Niass a également retracé une partie du parcours du savant musulman, rappelant que ce dernier avait quitté le Djolof avec son père pour rejoindre le mouvement conduit par Maba Diakhou Bâ dans le Rip avant de connaître l'exil en Gambie.

"El Hadj Abdoulaye Niass a perdu une bonne partie de ses écrits pendant cette période", a-t-il fait savoir, soulignant l'importance de poursuivre les recherches sur son oeuvre et de préserver les documents encore disponibles.

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Le représentant du khalife a, en outre, émis le souhait que cette rencontre soit pérennisée et que les prochaines éditions puissent être organisées à Kaolack et en Gambie, deux lieux étroitement liés à la vie et à l'oeuvre de Cheikh Abdoulaye Niass.

L'ambassadeur du Royaume du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri, a pour sa part, salué une initiative qui contribue à mieux faire connaître une personnalité ayant marqué l'histoire des relations spirituelles entre le Maroc et le Sénégal.

"Le parcours de Cheikh Abdoulaye Niass illustre la profondeur des liens historiques, spirituels et culturels qui unissent le Maroc et le Sénégal", a notamment déclaré le diplomate marocain, rappelant l'importance du séjour du guide religieux à Fès, haut lieu du savoir islamique et de la confrérie Tidjane.

S'exprimant au nom de Cheikh Aliou Cissé Niang, président de Ansarud-Din, la structure qui regroupe les disciles de Baye Niass à travers le monde, et président du comité d'organisation, Cheikh Ahmed Samb a indiqué que ce colloque vise à promouvoir une meilleure connaissance de l'héritage intellectuel, spirituel et social laissé par El Hadji Abdoulaye Niass.

"Cette rencontre offre un cadre de réflexion et d'échanges entre chercheurs, universitaires et autorités religieuses autour de l'apport d'El Hadji Abdoulaye Niass à la diffusion du savoir islamique et au rayonnement de la Tijaniyya", a-t-il expliqué.

Le colloque est structuré autour de sept panels consacrés notamment à la pensée, à l'oeuvre, à l'héritage spirituel et à l'influence d'El Hadji Abdoulaye Niass.

Parmi les thèmes abordés figurent "Fatâwâ et coutumes sénégambiennes : l'apport d'El Hadj Abdoulaye Niass", ainsi que "Dialectique malāmatī de la Fayda tijāniyya : de Shaykh Abdullāhi Niasse à Shaykh Ibrāhīm Niasse, l'héritage" entres autres sujets de réflexion.