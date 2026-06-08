Sénégal: Abdoulaye 'Dandan' Diédhiou, porteur de voix et de valeurs de la Casamance

Sédhiou — Abdoulaye "Dandan" Diédhiou, voix charismatique et lead vocal de l'orchestre "Ucas Jazz Band" de Sédhiou (sud), incarne plus qu'un talent musical. Figure incontournable de la culture casamançaise, sa voix devenue patrimoine vivant, raconte l'histoire d'une région où musique et identité se confondent.

Il se distingue par un engagement artistique exemplaire, en plus d'être porteur de valeurs ancestrales, un statut particulier qui fait de lui un dépositaire de la mémoire collective de son terroir.

"Dandan" Diédhiou a vu le jour à Kangodi, village situé au nord de Boughari, dans l'actuel département de Bounkiling, pendant la colonisation française.

Issu d'une famille profondément enracinée dans l'histoire du Pakao et du Fogny, il grandit dans l'environnement culturel de Bona, une localité marquée par les influences croisées des peuples diola et mandingue. Ce village porte également l'héritage de grandes figures historiques telles qu'Assiko Sané, fondateur de Bona, et le marabout Fodé Kaba Doumbouya.

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Le surnom "Dandan", qu'il porte avec fierté, trouve son origine dans la langue mandingue et désigne un tubercule rampant qui pousse à l'air libre. Un nom qui incarne, à ses yeux, l'attachement à la terre, aux racines et à l'identité culturelle. "Être de quelque part, c'est porter son héritage", aime-t-il à rappeler.

Son parcours scolaire est marqué par une persévérance exemplaire. Longtemps fragilisé par la maladie dans une région où les infrastructures sanitaires étaient rares, il a été contraint de d'interrompre à plusieurs reprises ses études.

Malgré ces obstacles, il parvint à réintégrer le système scolaire et se distingue rapidement par ses résultats remarquables au Collège d'enseignement général (CEG) de Sédhiou.

Entre 1968 et 1971, il figure parmi les meilleurs élèves de l'établissement, obtenant son Brevet d'études du premier cycle (BEPC) avec une moyenne exceptionnelle de 17 sur 20.

Durant cette période, il développe un goût prononcé pour le savoir et garde une profonde admiration pour ses enseignants, dont la polyvalence et le dévouement ont fortement influencé sa vision de l'éducation.

Mais la vie de "Dandan" Diédhiou ne se limite pas aux études. Très tôt, il nourrit une soif de découverte qui le pousse à entreprendre de longs voyages à travers la Casamance. Ses déplacements nocturnes entre Bona et Sédhiou, souvent à pied à travers savanes, marigots et villages, forgent son caractère et enrichissent sa connaissance des réalités sociales et culturelles de son terroir.

Initié aux traditions ancestrales dans les bois sacrés, il découvre les valeurs de solidarité, de discipline et de respect des anciens. Ces enseignements traditionnels influenceront durablement sa vision du monde et son engagement communautaire.

À Sédhiou, où il est affectueusement surnommé "Sédhiou Kanbano", il mène une vie particulièrement active. Entre travaux champêtres, football, théâtre, causeries culturelles et cours de vacances destinés aux plus jeunes, il s'investit pleinement dans la vie sociale de sa communauté.

Sa passion pour les arts le conduit naturellement vers la musique et le théâtre. Sous l'encadrement de personnalités culturelles de renom comme feu Toumany Kamara et Mamadou Mané dit "Maaneebaa", il participe à plusieurs manifestations artistiques majeures.

En 1973, il représente le Sénégal au premier Festival panafricain de la jeunesse à Tunis, où il se produit à la fois comme comédien et musicien. Cette expérience internationale marque le début d'une carrière artistique qui le conduira également en France, en Espagne, en Italie et à Monaco.

En 1977, il participe à une tournée européenne avec la troupe théâtrale "Taling-Taling" de Ziguinchor, interprétant avec talent le rôle d'un réfugié dans la pièce "La Chute de Médina Fodé Kaba Doumbouyan", écrite par Toumany Kamara. Son passage en Europe lui permet de découvrir d'autres cultures tout en faisant rayonner le patrimoine culturel sénégalais.

"Lead vocal" de l'orchestre "Ucas Jazz Band" demeure, malgré son état de santé, l'un des témoins privilégiés de l'évolution culturelle de la Casamance. Son parcours illustre celui d'un homme qui a su conjuguer excellence scolaire, attachement aux traditions, engagement communautaire et passion artistique.

À travers l'histoire d'Abdoulaye "Dandan" Diédhiou, c'est toute une génération qui se raconte : celle des pionniers qui ont traversé les mutations de l'époque coloniale à l'indépendance, puis à l'ouverture du Sénégal sur le monde, tout en préservant l'âme et les valeurs de leur terroir.