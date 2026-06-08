Afrique: Deux solutions sénégalaises d'intelligence artificielle distinguées au sommet mondial sur l'IA

Dakar — Deux innovations technologiques mettant en lumière l'expertise nationale dans le domaine de l'intelligence artificielle vont représenter le Sénégal au sommet mondial "AI for Good Global", prévu du 7 au 10 juillet prochain, à Genève, a appris l'APS du ministère des Télécommunications et du Numérique.

Il s'agit du projet DandéPlay développé par Abdoulaye Latsouck Faye qui participera au programme officiel du "Track 5 : Generative AI for Creativity", indique la même source.

Cette solution d'intelligence artificielle générative est conçue pour automatiser la création et la standardisation des métadonnées musicales africaines afin de renforcer la protection des droits des artistes, explique le ministère de tutelle.

Cet outil se propose également d'améliorer la visibilité des auteurs sur les plateformes internationales et de favoriser une rémunération plus équitable des redevances, indique-t-on.

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Selon le communiqué, ce projet, seul représentant de l'Afrique francophone parmi les finalistes de sa catégorie, s'était classé à la deuxième place mondiale dans la catégorie Culture et IA, derrière le Canada, en raison notamment de son approche intégrant plusieurs langues africaines, notamment le wolof, le pulaar, le sérère, le diola et le mandinka.

Le Sénégal sera également représenté par Daouda Tandiang Djiba, président d'AI Hub Sénégal, sélectionné dans le cadre du programme "AI Agents for Global Impact".

Il prendra part à l'analyse et à l'accompagnement de douze cas d'usages internationaux portant sur l'éducation, la santé, l'agriculture et la mobilité, indique la même source.

Selon le ministère des Télécommunications et du Numérique, cette consécration témoigne du "dynamisme de notre écosystème d'intelligence artificielle sur la scène internationale".