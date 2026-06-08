Sénégal: Saisie de plus de trois kilogrammes de chanvre indien à Kaffrine

Kaffrine — La Brigade régionale des stupéfiants de Kaffrine (centre) a saisi, ce week-end, trois kilogrammes de chanvre indien et 109 cornets de cette drogue, a appris l'APS de source sécuritaire.

Selon la même source, les agents ont interpellé, dans la nuit de samedi à dimanche, un individu dans le village de Keur Samba, dans le département de Birkelane, à la suite de l'exploitation d'un renseignement opérationnel.

La perquisition réalisée par des éléments de cette unité de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) a permis de saisir trois kilogrammes de chanvre indien.

Une seconde opération, conduite dimanche au village de Thysse Kaymor, a abouti à l'interpellation d'un couple trouvé en possession de 109 cornets de chanvre indien, ajoute la même source.