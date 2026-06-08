Sénégal: Podor - Un mort et deux blessés dans un violent accident à Figo

8 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Figo (Ndiayène Pendao) — Un jeune homme d'une vingtaine d'années a trouvé la mort dans un accident survenu dimanche vers 22 heures à hauteur de Figo, un village de la commune de Ndiayène Pendao, dans le département de Podor, a-t-on appris lundi de plusieurs témoins.

L'accident a également fait deux blessés, selon diverses sources.

D'après des témoignages recueillis sur place, la victime, qui circulait à moto, tentait de dépasser avant d'entrer en collision avec une autre moto transportant deux personnes à bord et roulant en sens inverse.

Le jeune motocycliste est décédé sur le coup, des suites de la violence du choc, tandis que les deux occupants du second engin ont été blessés.

La violence du choc a entrainé un incendie qui s'est vite propagé à travers les autres parties du camion, qui a entièrement brûlé.

Informé du drame, le sous-préfet de l'arrondissement de Thillé Boubacar a alerté la gendarmerie et les sapeurs-pompiers, dont l'intervention a permis de maîtriser le feu.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.

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