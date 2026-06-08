Sénégal: Un incendie ravages sept cantines au marché central de Tambacounda

Tambacounda — Un violent incendie survenu tôt lundi matin a ravagé sept cantines et plusieurs étals au marché central de Tambacounda (est), occasionnant d'importants dégâts matériels chez les commerçants, a constaté l'APS.

Alertés à 4h 52 minutes, les sapeurs-pompiers affirment être arrivés sur les lieux du sinistre 6 minutes après l'alerte.

Malgré la rapidité de l'intervention, sept cantines et plusieurs étals ont été complètement consumés par les flammes, selon les sapeurs-pompiers.

Cet incendie est le deuxième du genre survenu au marché central de Tambacounda en l'espace d'un mois.