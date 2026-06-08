Afrique du Nord: Une vague d'hostilité coordonnée cible le HCR à Tunis et Tripoli

La tension monte d'un cran autour de la gestion des flux migratoires en Afrique du Nord. Samedi, le siège du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) à Tunis a été le théâtre d’un rassemblement de manifestants exigeant le départ immédiat de l'agence onusienne et l’expulsion des migrants subsahariens en situation irrégulière. Alimentée par des discours identitaires et des crispations sécuritaires, cette contestation contre la présence des exilés se propage de manière systémique dans la région, faisant écho à des mouvements similaires observés simultanément en Libye.

La rue tunisienne exprime de manière de plus en plus radicale son opposition aux politiques de rétention migratoire. Devant les locaux du HCR dans la capitale, des groupes de protestataires se sont rassemblés pour dénoncer le rôle de l'organisation internationale, qu'ils accusent de vouloir pérenniser l’installation des populations migrantes sur le sol national. Selon les données partagées par la rédaction du média Africanews, les manifestants ne se contentent plus de réclamer l'expulsion des ressortissants d’Afrique subsaharienne dépourvus de titres de séjour, mais réclament désormais la fermeture pure et simple de la représentation des Nations unies.

Cette hostilité s'est structurellement intensifiée depuis la signature, en 2023, d’un accord de partenariat hautement décrié entre l’Union européenne et le gouvernement tunisien. En convertissant de facto la Tunisie en un garde-frontière de l'espace Schengen, ce pacte a transformé le pays en un point de fixation majeur pour des milliers de personnes cherchant à traverser la Méditerranée. Bloqués sur place, ces migrants subsahariens se retrouvent pris au piège, exposés à des discours ouvertement xénophobes et à des menaces d'agressions physiques constantes. Ce climat délétère reste largement alimenté par la rhétorique complotiste du président tunisien Kaïs Saïed, qui évoque régulièrement un péril démographique visant à altérer l'identité de la Tunisie.

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La polarisation du débat public transparaît de manière flagrante dans les interventions des figures de proue du mouvement nationaliste local. Présente lors du rassemblement, la blogueuse et activiste Rim Moualhi a cristallisé cette posture offensive à travers des déclarations sans équivoque.

« Les pays occidentaux mentent en affirmant que la Tunisie est raciste et en martelant cette affirmation jusqu’à ce qu’elle devienne une réalité. Nous accueillons tous les visiteurs, mais il s’agit là d’un ennemi envers lequel aucune tolérance ne peut être exercée, un ennemi financé par des fonds sionistes et étrangers », a-t-elle martelé.

Ces déclarations illustrent à quel point la détresse humanitaire des exilés africains est instrumentalisée et assimilée, par une frange de l'opinion tunisienne, à une agression extérieure orchestrée depuis l'étranger.

Les critiques et les actions de blocage visant les structures d'aide de l'ONU ne constituent plus une exception tunisienne. Preuve d'une contagion régionale des discours anti-migrants en Afrique du Nord, une scène strictement identique s'est jouée quarante-huit heures plus tôt en Libye voisine. Le jeudi 4 juin 2026, des centaines de manifestants libyens se sont également massés devant les bureaux du HCR à Tripoli.

Arborant des pancartes explicites rejetant toute intégration des réfugiés et s'opposant fermement à la signature d'accords bilatéraux de gestion migratoire avec l'Italie de Giorgia Meloni, la foule à Tripoli a exigé, elle aussi, le départ de l'agence onusienne. En Tunisie comme en Libye, les populations locales, confrontées à de lourdes crises socio-économiques internes, perçoivent désormais les agences de protection des réfugiés non pas comme des boucliers humanitaires, mais comme les instruments d'une politique européenne visant à sous-traiter la crise migratoire sur le continent africain.