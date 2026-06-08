Cote d'Ivoire: 12e Congrès électif de l'UNJCI - Djaha Koffi Sylvain désigné pour présider les travaux

L'ouverture de ce 12e congrès a été l'occasion pour le représentant du ministre de la Communication d'exhorter les journalistes à privilégier le dialogue et la cohésion.

Élu à main levée, Djaha Koffi Sylvain du quotidien Aujourd'hui a été désigné pour présider les travaux du 12e congrès électif de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci). C'était le samedi 6 juin 2026 à la Maison de la Presse, au Plateau.

Candidat présenté par la liste « UNJCI Nouvelle Vision », conduite par Marie-Laure Ngoran, tête de liste, il a remporté ce poste avec 140 voix contre 62 et 4 abstentions. Cela face à son confrère Firmin Yoah du journal Tam-Tam Parleur, soutenu par le camp Stéphane Bahi, de la liste « Ensemble pour une Union plus forte et solidaire ».

Auparavant, Jean-Louis Moulot, ministre délégué auprès du ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, chargé de l'Enseignement technique, a procédé à l'ouverture des travaux. Il représentait à cet effet Amadou Coulibaly, ministre de la Communication et porte-parole du Gouvernement.

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Selon Jean-Louis Moulot, l'UNJCI n'est pas une association ordinaire, mais la plus « prestigieuse » et « emblématique » des organisations de journalistes professionnels en Côte d'Ivoire, voire en Afrique. C'est pourquoi il a indiqué que le Gouvernement a observé avec « une profonde préoccupation » la crise institutionnelle qui l'a récemment secouée dès la convocation de ce 12e congrès.

Cependant, il a reconnu que la crise fait partie de la vie des grandes institutions. Pour lui, le thème de cette rencontre, « Rassembler pour reconstruire l'UNJCI », au-delà des enjeux électoraux, doit être celui de la réconciliation et de la renaissance.

« Le ministre Amadou Coulibaly, par ma voix, vous lance un appel solennel : redorer l'image de l'UNJCI ! », a-t-il déclaré avant d'ajouter : « Les élections passeront, mais l'UNJCI demeurera. Que ces élections se déroulent dans un esprit de fair-play, de transparence et de respect mutuel ».

Sans toutefois omettre de féliciter le Comité ad hoc qui, à ses dires, « a su baliser le terrain avec neutralité et rigueur ».

Pour sa part, Amos Béonaho, past-président de l'UNJCI et président du Comité ad hoc, a dit prendre la parole avec le sentiment du devoir accompli. Il a rendu hommage au gouvernement ivoirien, avec à sa tête le Président de la République, pour l'environnement dans lequel évolue la presse, et particulièrement au ministre de la Communication pour son engagement en faveur d'une presse « rassemblée ».

Il a également tenu à saluer le journaliste Franck Étien, remplacé par Stéphane Bahi, dont la « posture responsable » a, selon lui, contribué à l'apaisement du processus, ainsi que l'ensemble des parties prenantes. Il a plaidé pour la rénovation des textes de l'UNJCI qu'il juge désormais inadaptés aux réalités actuelles.

Par ailleurs, bien que prévus, les bilans financier et moral n'ont pas été présentés lors de cette première journée du congrès électif, en raison de l'absence de Bertin N'Guessan, président du Conseil d'administration, et de Jean-Claude Coulibaly, président du Conseil exécutif du bureau sortant. Quant aux statuts et règlements, ils ont été revisités sans toutefois être modifiés.

Concernant le scrutin, certains congressistes ont souhaité son ouverture dès le samedi, contrairement à l'avis d'une autre partie des participants. Cependant, leur requête n'a pas été retenue. Le président du Comité ad hoc a évoqué un souci technique lié à la mise en place du dispositif devant servir pour l'occasion. Il les a invités à se rendre aux urnes le dimanche 7 juin, comme prévu suivi de la proclamation des résultats.