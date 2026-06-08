Cote d'Ivoire: Hadj 2026 - Les pèlerins du vol 7 de retour à Abidjan

Les opérations de retour des pèlerins ivoiriens ayant pris part au Hadj 2026 se poursuivent à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.

Ce dimanche 7 juin, le vol 7 en provenance de Djeddah a atterri dans la capitale économique ivoirienne avec à son bord plusieurs fidèles ayant accompli le pèlerinage à La Mecque, l'un des moments les plus importants de la vie spirituelle des musulmans.

Parmi les passagers de ce vol figuraient plusieurs guides religieux et membres de l'encadrement officiel du contingent ivoirien, notamment l'Amir Hadj, dont la mission consistait à accompagner les pèlerins tout au long de leur séjour en terre sainte. Leur arrivée a été accueillie dans une atmosphère de joie et d'émotion par des parents, amis et proches venus nombreux partager ce moment de retrouvailles.

Depuis plusieurs jours, les rotations aériennes se succèdent entre l'Arabie saoudite et la Côte d'Ivoire afin d'assurer le rapatriement progressif des milliers de fidèles ivoiriens ayant participé à cette édition 2026 du Hadj.

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Les autorités ivoiriennes, en collaboration avec les partenaires saoudiens et les compagnies aériennes mobilisées, ont mis en place un dispositif logistique visant à garantir des retours sécurisés et fluides.

Cette année encore, le Hadj s'est déroulé dans un contexte marqué par le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie saoudite. Les autorités des deux pays ont travaillé de concert pour faciliter les procédures administratives, le transport et l'encadrement des pèlerins ivoiriens.

Le projet « Route de La Mecque » (Tarik Makkah), déjà expérimenté avec succès, a notamment permis d'alléger plusieurs formalités avant le départ des fidèles.

Pour de nombreux pèlerins, ce retour marque l'aboutissement d'un parcours spirituel exceptionnel, ponctué de prières, de recueillement et d'actes de dévotion accomplis sur les lieux saints de l'islam. À leur descente d'avion, plusieurs d'entre eux ont exprimé leur gratitude à Dieu pour avoir pu accomplir ce devoir religieux dans de bonnes conditions.

Les opérations de rapatriement devraient se poursuivre au cours des prochains jours jusqu'au retour complet du contingent ivoirien.

À travers tout le pays, les familles se préparent à accueillir ces hommes et ces femmes revenus de La Mecque avec le titre honorifique de « El Hadj » et « Hadja », symboles d'un engagement spirituel profond et d'une expérience religieuse inoubliable.