Cote d'Ivoire: Fête des mères/Kandia Camara - « Nous voulons faire de notre commune un véritable carrefour de la solidarité »

7 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Le conseil municipal d'Abobo a décidé de rompre avec les pratiques antérieures pour donner une autre dimension à cette circonscription. « Notre ambition pour Abobo est claire et assumée : faire de notre commune un véritable carrefour du partage et de la solidarité », a déclaré le maire Kandia Camara. C'est le samedi 6 juin 2026, à l'Agora d'Abobo à l'occasion de la célébration de la fête des mères et des pères.

A l'en croire, Abobo ne subit plus son image, elle impose sa dynamique, son développement et sa réussite. Cette vision repose sur une vision forte. « C'est par l'investissement dans nos enfants que nous construirons une commune plus prospère, plus solidaire et résolument tournée vers l'avenir », dit-elle.

C'est pour cela que Kandia Camara appelle chacun à témoigner sa reconnaissance à ses parents. « Prenons soin d'eux, honorons-les et transmettons aux générations futures, les valeurs qu'ils nous ont léguées », a conseillé le maire.

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