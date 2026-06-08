Cote d'Ivoire: Sécurité maritime - Le « Drone center » de l'Ismi inauguré

L'amphithéâtre de l'Institut de sécurité maritime international (Ismi) situé au sein de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm) dans la commune de Yopougon, a servi de cadre, le vendredi 5 juin 2026, à l'inauguration du premier centre régional de formation aux métiers du drone civil professionnel en Afrique de l'Ouest et du Centre, baptisé « Drone center ».

Inscrit dans la droite ligne du Programme national de développement (Pnd 2026-2030) et dans la vision du Président de la République Alassane Ouattara, le Drone center ambitionne de transformer radicalement la donne en rendant plus efficaces et plus efficientes, les opérations liées à la sécurité maritime et la surveillance des écosystèmes marins.

Ce centre s'intègre pleinement dans la stratégie de transition numérique et de modernisation des outils de souveraineté de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il dispensera des formations théoriques et pratiques de standard international axées entre autres sur la surveillance et la protection des espaces marins, des littoraux, du trafic portuaire et des plateformes pétrolières ; la lutte contre les trafic illicites et suivi environnemental de l'écosystème marin, ainsi que l'appui tactique aux opérations de recherche et de sauvetage en mer.

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En outre, des modules spécifiques seront ouverts pour des applications variées telles que l'agriculture de précision, le BTP, l'architecture, la foresterie, les mines, l'énergie, la logistique et la protection civile.

Pour le directeur général de l'Arstm, le colonel major Karim Coulibaly, ce centre constitue une opportunité de reconversion professionnelle et d'employabilité pour la jeunesse africaine, en proposant des parcours qualifiants et diplômants en matière de conception, d'exploitation et de maintenance des drones.