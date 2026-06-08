Cote d'Ivoire: Fête des mères et des pères - Maïmouna Koné appelle la jeunesse à se détourner de la violence et de l'incivisme

L'épouse du Vice-Président de la République, Maïmouna Koné, a exhorté les jeunes d'Abobo et à travers eux, la jeunesse ivoirienne à se détourner de tous les vices. Elle a lancé cet appel le samedi 6 juin 2026, à l'occasion de la célébration de la fête des mères et des pères à l'Agora d'Abobo.

« Mes chers enfants, croyez en vos capacités, éloignez-vos de la violence, de la drogue, de l'incivisme, de la facilité et de toutes les pratiques qui compromettent votre avenir. Vous êtes la richesse la plus précieuse de notre pays et l'espoir de demain », a-t-elle déclaré.

Par ailleurs, elle a invité l'ensemble des forces vives de la nation : institutions, collectivités, organisations de la société civile, leaders communautaires à poursuivre les efforts en faveur de la protection de la famille et de l'épanouissement de la jeunesse. « Une nation forte se construit avec des familles fortes, et les familles fortes reposent sur des parents responsables, aimables et engagés », dit-elle.

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A cet effet, l'épouse de Tiémoko Meylet Koné encourage les parents à prôner la paix et la réconciliation dans leurs différentes communautés, leurs familles et leurs lieux de travail. « Soyez celles et ceux qui oeuvrent au quotidien pour l'édification de cette grande Côte d'Ivoire, unie, ambitieuse et solidaire si chère au Président de la République Alassane Ouattara et à la Première dame Dominique Ouattara », a exhorté Maïmouna Koné.