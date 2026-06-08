Cote d'Ivoire: Ligue des Femmes du Ppa-CI - Gueï Sylvie épouse Dekoula élue présidente

La Ligue des Femmes du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-CI) a une nouvelle dirigeante. Élue ce samedi 6 juin 2026, Gueï Sylvie épouse Dekoula prend désormais les rênes de cette organisation stratégique du parti avec l'ambition affichée de renforcer la mobilisation des femmes en vue des prochaines batailles politiques. Militante de longue date, Gueï Sylvie épouse Dekoula incarne plus de trois décennies d'engagement politique au service des idéaux du parti fondé par le président Laurent Gbagbo. Née le 5 novembre 1976 à Man et originaire de Soakpé, dans le département de Facobly, région du Guémon, elle s'est forgée une réputation de femme de terrain, disciplinée et engagée.

Son parcours militant débute en 1994 à l'occasion de la Fête de la Liberté à Man, un événement marquant au cours duquel elle découvre les idéaux politiques de Laurent Gbagbo.

Très vite, elle gravit les échelons de l'engagement partisan. Entre 1999 et 2001, elle dirige l'Organisation des Femmes du Front populaire ivoirien (Offpi) d'Odienné avant d'intégrer le Bureau national de cette structure avec la responsabilité du Kabadougou. Après la crise postélectorale de 2011, installée à Divo, elle s'emploie à redynamiser l'Offpi locale. En 2020, elle pilote la grande marche des femmes contre le troisième mandat présidentiel, avant de coordonner, en 2023, la campagne municipale du Ppa-CI à Divo.

Plus récemment, Gueï Sylvie épouse Dekoula occupait les fonctions de cheffe de cabinet au Secrétariat général adjoint chargé de l'audit de l'implantation du parti. Elle assurait également la charge des affaires sociales au sein du Bureau national intérimaire de la Ligue des Femmes du Ppa-CI. Opératrice économique et mère de cinq enfants, la nouvelle présidente est présentée au sein du parti comme un modèle de loyauté, de constance et d'intégrité.

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Sa mission à la tête de la Ligue des Femmes est clairement définie : renforcer l'organisation et intensifier la mobilisation féminine en vue de la reconquête du pouvoir d'État aux côtés du référent politique du parti, Laurent Gbagbo.