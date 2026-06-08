Cote d'Ivoire: Fête des mères et des pères - L'épouse du Vice-Président de la République, Maïmouna Koné, communie avec les populations d'Abobo

Le conseil municipal d'Abobo avec à sa tête le maire Kandia Camara, a organisé le samedi 6 juin 2026, à l'Agora de ladite commune, la fête des mères couplée de celle des pères en présence de plusieurs personnalités politiques, administratives, coutumières et religieuses.

A l'occasion de cette cérémonie devenue désormais une tradition à Abobo, des milliers de pagnes et autres gadgets ont été offerts aux mères et aux pères pour les efforts consentis au sein de leurs différentes familles.

Pour Maïmouna Koné, l'épouse du Vice-Président de la République, Koné Tiemoko Meylet, cette rencontre met à l'honneur les dynamiques femmes et les braves hommes qui constituent les piliers de la société. En effet, être parent est une responsabilité exigeante, une mission qui demande de l'amour, de la patience, du courage et un sens élevé du sacrifice.

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C'est pourquoi elle remercie les mères pour leur dévouement constant, leur résilience et leur capacité à maintenir l'équilibre familial même dans les moments les plus difficiles. « Chers pères, votre soutien et votre implication sont essentiels à l'épanouissement des familles et à la stabilité de la société. Recevez aujourd'hui, en cette chaleureuse circonstance, l'expression de notre amour et de notre reconnaissance pour tous vos efforts », dit-elle.

Ainsi, fasse aux nombreux défis auxquels la jeunesse est confrontée, les parents ont une responsabilité collective. « Je voudrais lancer un appel solennel à tous les parents. Soyons davantage présents auprès de nos enfants, prenons le temps de les écouter, de les accompagner, de les conseiller et de leur transmettre les valeurs de respect, de discipline, de travail, de courage et de solidarité », a exhorté Maïmouna Koné.

Pour le maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara, initiatrice de l'événement, cette célébration est avant tout, une reconnaissance envers celles et ceux qui, chaque jour souvent dans le silence et le sacrifice, oeuvrent pour l'éducation de leurs enfants et le bien-être de leurs familles. « Cette journée est une invitation à aller encore plus loin, à transformer notre rôle en levier de développement pour notre commune », a-t-elle déclaré, rendant un hommage particulier aux mères.

« Vous êtes le premier refuge de l'enfant, une source de tendresse, de courage et d'espérance. Malgré les difficultés de la vie, vous continuez de porter vos familles avec détermination et amour », s'est félicitée Kandia Camara.

Elle a également exprimé sa gratitude aux pères. Car, par leur travail, leur sens de responsabilité et leur engagement auprès de leurs familles, ils contribuent à former des citoyens responsables et à bâtir une nation solide. « Chers parents, vous êtes des modèles pour vos enfants et de véritables ambassadeurs de notre nation. Notre existence trouve son véritable sens dans la relation que nous entretenons avec nos enfants. Nous sommes appelés à être des acteurs de transformation, des bâtisseurs de lien social.

Notre mission reste la même, servir, élever et transformer », a insisté le maire d'Abobo, soulignant que chaque action positive que posent les parents, contribue à réparer une société fragilisée. « Vous êtes la lumière de notre commune, de notre pays et la lumière éclaire, réchauffe, guérit et redonne espoir. Que notre rôle devienne davantage un levier au service des enfants pour construire une société plus juste, solidaire et résolument tournée vers la prospérité », a réitéré Kandia Camara. Pour elle, la famille demeure le socle de la société.

Car c'est en son sein que se transmettent les valeurs de respect, de solidarité, de discipline et de citoyenneté.

Le ministre du Commerce, de l'industrie et de l'artisanat, Ibrahim Kalil Konaté, représentant le vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Tene Birahima Ouattara, parrain de l'événement, a remercié les mères et les pères pour le sacrifice qu'ils consentent pour l'éducation de leurs enfants, pour la recherche d'un avenir radieux et surtout pour l'équilibre de la famille.

« Il est de notre devoir de rendre un hommage aux piliers de la cité cosmopolite qu'est Abobo », dit-il, rendant hommage aux mères et aux pères d'Abobo. Il a appelé les Ivoiriens à l'union et à l'entente pour un développement harmonieux de la Côte d'Ivoire. « Grace à la politique sociale du vice-Premier ministre et du maire, la commune d'Abobo est en train de se transformer pour que certaines familles vulnérables retrouvent la dignité avec tous les présents offerts ce matin », a indiqué le ministre.