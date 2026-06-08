Angola: Le pays mise sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Luanda — L'Angola élabore un plan de décarbonation pour le secteur pétrolier, fondé sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'élimination progressive du torchage de gaz, a déclaré lundi le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo.

S'exprimant lors de l'ouverture de l'Atelier régional sur l'atténuation des émissions de méthane dans le secteur pétrolier et gazier, le ministre a révélé que la réduction des émissions de méthane est l'une des mesures les plus efficaces, rapides et économiquement viables pour lutter contre le changement climatique et garantir la durabilité de l'industrie pétrolière.

Diamantino Azevedo a indiqué que la réduction de ces émissions permettra d'accroître l'efficacité énergétique, de diminuer les pertes de ressources, de renforcer la compétitivité de l'industrie pétrolière nationale, d'attirer les investissements et de consolider la position de l'Angola en tant que producteur de pétrole et de gaz responsable.

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Il a rappelé que le secteur de l'énergie est responsable d'environ 10 % des émissions nationales de gaz à effet de serre, soulignant l'importance de réduire les émissions de méthane sans compromettre la production, la sécurité d'exploitation et la commercialisation du pétrole et du gaz.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que le pays mise également sur l'adoption de technologies innovantes, la promotion de solutions énergétiques à faible émission de carbone et la formation de personnel spécialisé.

Selon le responsable, la transition énergétique mondiale exige un équilibre entre sécurité énergétique, accessibilité économique et durabilité environnementale, considérant ces enjeux comme essentiels à l'avenir du secteur énergétique mondial.

Diamantino Azevedo a reconnu le fort potentiel de réchauffement climatique du méthane et a souligné que sa réduction est essentielle pour atteindre l'objectif de limiter la hausse de la température moyenne mondiale à 1,5 degré Celsius, conformément à l'Accord de Paris.

Afin de renforcer la surveillance et le contrôle des émissions, il a préconisé le recours aux technologies modernes, notamment les drones, les satellites et les capteurs intelligents, capables d'identifier rapidement les émissions fugitives et d'améliorer l'efficacité opérationnelle des infrastructures pétrolières.

Il a indiqué que l'Angola intègre déjà des solutions technologiques de réduction des émissions et de captage du carbone dans ses nouveaux projets pétroliers, citant en exemple la plateforme FPSO Agogo, actuellement en exploitation, et la FPSO Kaminho, en construction.

Le responsable a réaffirmé l'engagement du pays à devenir une référence africaine en matière de production durable de pétrole et de gaz, plaidant pour une coopération internationale accrue, le transfert de connaissances, le renforcement des capacités techniques et l'accès au financement climatique afin d'accélérer la décarbonation du secteur.