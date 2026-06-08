Angola: Le pays et la Serbie renforcent leur partenariat avec dix nouveaux accords

Belgrade — L'Angola et la Serbie signeront cette semaine à Belgrade dix accords de coopération économique, dans le cadre de la visite officielle du Président de la République, João Lourenço, en Serbie.

L'information a été communiquée lundi par le ministre des Relations Extérieures, Téte António, qui a qualifié ces instruments juridiques d'étape importante pour faciliter les investissements et renforcer la coopération économique entre les deux États.

Parmi les accords envisagés, le ministre a notamment souligné la Convention visant à éviter la double imposition et l'Accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements, qui pourraient être paraphés lors d'une table ronde d'entreprises.

Selon Téte António, ces instruments renforcent les garanties offertes aux entrepreneurs serbes déjà présents en Angola et créent des conditions plus favorables au développement de leurs investissements.

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Il a indiqué que, lors de la table ronde, le chef de l'État angolais présentera les opportunités d'investissement existantes en Angola et encouragera un plus grand dynamisme économique entre les deux pays.

Le ministre a souligné que l'Angola et la Serbie entretiennent des relations politiques solides et peuvent approfondir leur coopération économique au bénéfice de leurs peuples respectifs.

Il a également évoqué le développement industriel et la croissance économique enregistrés par la Serbie, facteurs susceptibles de contribuer aux ambitions de diversification économique de l'Angola.

« La Serbie est un partenaire possédant l'expérience et les capacités nécessaires pour soutenir les objectifs de l'Angola en matière de diversification économique et de développement industriel », a-t-il déclaré.

Selon Téte António, la visite de João Lourenço constitue une nouvelle étape dans la consolidation des relations historiques d'amitié et de coopération entre les deux pays.

Le ministre a réaffirmé la volonté politique de l'Angola de préserver et d'approfondir ce partenariat, soulignant l'ouverture du pays aux investissements étrangers et à la coopération internationale.

« L'Angola est ouvert sur le monde et déterminé à mener à bien son programme de développement économique, de diversification économique et de résolution des défis structurels que d'autres pays ont déjà su surmonter », a-t-il insisté.

Téte António a ajouté que la transformation de l'économie angolaise exige la mise en place de multiples partenariats stratégiques, inscrivant la coopération avec la Serbie dans cet effort national de développement.