Angola: Le MININT réaffirme son engagement en faveur de la modernisation

Luanda — Le ministère de l'Intérieur (MININT) a réaffirmé, ce lundi à Luanda, son engagement en faveur de la modernisation institutionnelle, de l'humanisation des services et du renforcement de la proximité avec les citoyens.

Cette assurance a été exprimée par le secrétaire d'État à l'Intérieur, Arnaldo Carlos, lors de la cérémonie d'ouverture des activités commémoratives du 47e anniversaire du MININT, célébré le 22 de ce mois.

À cette occasion, il a souligné le rôle du MININT en tant que pilier fondamental pour la préservation de la paix sociale, le maintien de l'ordre public et la défense des droits, libertés et garanties des citoyens.

Sous le thème « Ministère de l'Intérieur - 47 Ans : Moderniser et Innover vers l'Excellence Institutionnelle », les célébrations se poursuivront jusqu'au 13 juillet et reflètent, selon le responsable, la continuité de l'engagement historique de l'institution envers la sécurité, la stabilité institutionnelle et le développement du pays, en phase avec les défis actuels de la gouvernance.

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Arnaldo Carlos a précisé que cette vision repose également sur la valorisation des ressources humaines, l'innovation technologique, la modernisation administrative et le renforcement des capacités opérationnelles des organes et services du ministère.

Dans le cadre des commémorations, il a annoncé la tenue d'activités à caractère patriotique, éducatif, civique, culturel, récréatif et sportif dans toutes les provinces du pays.

Le programme prévoit notamment une table ronde sur les défis de la prévention et de la réduction de la sinistralité routière en Angola, des conférences sur l'action des agents de l'autorité, des visites aux effectifs hospitalisés dans les unités sanitaires, ainsi que des campagnes de reboisement, de don de sang et de lait maternel, en plus de tournois sportifs.

Il a indiqué que les festivités incluront également l'inauguration de plusieurs infrastructures visant à renforcer la capacité de réponse opérationnelle et à améliorer les conditions de travail des effectifs.

Le secrétaire d'État a souligné qu'après 47 ans de sa création, le MININT continue de consolider sa position en tant qu'institution centrale de la sécurité publique nationale, fondée sur le dévouement, la discipline et l'esprit patriotique de ses effectifs.

Il a assuré que le ministère poursuivra ses efforts en matière de modernisation, d'humanisation et de résilience institutionnelle, en mettant l'accent sur le renforcement des compétences techniques et professionnelles de ses effectifs et sur la prestation d'un service public plus efficace, rapide et proche des populations.