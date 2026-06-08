Angola: Un responsable de Cuando plaide pour un renforcement de la protection de l'environnement

Mavinga ( — Le vice-gouverneur chargé des secteurs politique, social et économique de Cuando, André Nkula, a plaidé le week-end dernier, pour un renforcement des capacités de lutte contre les brûlis illégaux et le braconnage.

André Nkula a reconnu la richesse de la biodiversité et des ressources naturelles de la province, d'où la nécessité de renforcer les capacités de lutte contre ces problèmes qui menacent la faune et la flore.

L'objectif est de préserver l'équilibre écologique et le bien-être des communautés locales.

Dans ce contexte, lors d'une table ronde, il a insisté sur la nécessité d'unir les efforts en faveur de la préservation de la biodiversité, en trouvant des solutions pratiques et durables pour la protection de l'environnement, sachant que Cuando fait partie du projet transfrontalier Okavango-Zambèze.

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À cet égard, le gouvernorat de la province de Cuando mettra en place, au cours de ce semestre, des brigades de protection de l'environnement afin de protéger la faune et la flore.

Le directeur par intérim du Bureau provincial de l'environnement, de la gestion des déchets solides et des services communautaires, Cristóvão Lácio, a quant à lui souligné que la protection de l'environnement est un engagement collectif et inclusif, car l'avenir de la planète Terre est en jeu.

Cette table ronde s'est tenue à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin.