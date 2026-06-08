Angola: La Serbie décerne l'Ordre de la République au Président João Lourenço

8 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par FMA/ART/LUZ

- Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, recevra l'Ordre de la République de Serbie des mains de son homologue serbe, Aleksandar Vučić, lors de sa visite officielle en Serbie à partir de ce lundi.

L'information a été communiquée par le ministre angolais des Affaires étrangères, Téte António, lors d'une déclaration à la presse à Belgrade. Il a précisé qu'en signe de réciprocité, le Président João Lourenço décorera également son homologue serbe.

Selon Téte António, cette distinction est la reconnaissance de la contribution apportée au développement et au renforcement de la coopération pacifique, des relations amicales et des liens politiques, diplomatiques et économiques entre les deux pays.

Le ministre a également indiqué que l'un des moments forts du séjour en Serbie sera la visite du Président João Lourenço au monument érigé en l'honneur du premier Président angolais, António Agostinho Neto.

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Le chef de la diplomatie angolaise a rappelé que la Serbie perpétue la mémoire du fondateur de la nation angolaise, en reconnaissance de l'amitié historique qui unissait Agostinho Neto et l'ancien dirigeant yougoslave Josip Broz Tito.

Téte António a souligné que les relations historiques entre l'Angola et la Serbie constituent un fondement essentiel pour approfondir la coopération bilatérale, non seulement sur le plan politique, mais aussi sur les plans diplomatique et économique, compte tenu de la dynamique de développement actuelle des deux pays.

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