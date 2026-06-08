Angola: Le Gouvernement réaffirme son engagement en faveur de l'inclusion numérique

Luanda — Le secrétaire d'État aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information, Ângelo Buta João, a réaffirmé lundi à Luanda l'engagement du Gouvernement angolais en faveur de l'expansion de l'inclusion numérique, visant à démocratiser l'accès aux technologies dans le pays.

Lors de son intervention à l'ouverture du « Huawei Day 2026 », le responsable a souligné que les technologies numériques offrent un potentiel considérable pour promouvoir la citoyenneté, favoriser l'inclusion financière et sociale, ainsi que stimuler la transformation économique et culturelle centrée sur l'humain.

À cet égard, il a cité le projet « Ilumina Angola », initiative gouvernementale inscrite dans le Plan de Développement 2023-2027, dont l'objectif est d'étendre la couverture mobile nationale en s'appuyant sur l'inclusion, le partage des infrastructures et une régulation active pour soutenir le développement économique.

Ângelo Buta João a insisté sur la nécessité d'un partenariat continu entre le secteur public, le secteur privé et le milieu académique, centré sur la modernisation technologique, le renforcement des infrastructures de connectivité et la numérisation des services.

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Il a qualifié le « Huawei Day 2026 » d'événement de référence, vecteur de partenariats susceptibles de transformer le secteur des télécommunications et l'économie nationale.

Organisé par Huawei Technologies Angola, l'événement a réuni des représentants du gouvernement, des dirigeants d'entreprises, des experts des technologies de l'information et de la communication (TIC), des partenaires stratégiques ainsi que d'autres acteurs de l'écosystème numérique angolais.

Les discussions ont porté sur les principales tendances technologiques mondiales, le rôle de l'innovation dans la transformation numérique et le développement durable du pays, ainsi que sur les transports intelligents et l'intelligence artificielle, entre autres thématiques.