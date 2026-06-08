Angola: Un accident sur la route Uíge/Mucaba fait un mort et un blessé grave

Uíge — Une personne a perdu la vie et une autre a été grièvement blessée à la suite d'un accident de la circulation survenu lundi sur la route reliant la ville d'Uíge à la municipalité de Mucaba.

La victime, un mototaxiste âgé de 30 ans, a été impliquée dans une collision entre une motocyclette et un véhicule de type Toyota Hilux, selon les autorités locales. L'accident s'est produit à proximité de la localité de Mbianda Ngangu, dans le secteur connu sous le nom de la courbe « S ».

Entre janvier et mai de cette année, 69 décès et 437 blessés ont été enregistrés dans la province d'Uíge à la suite de 358 accidents de la route recensés par la Police de la circulation et de la sécurité routière.

Selon les mêmes données, 50 des 69 personnes décédées étaient des mototaxistes, une catégorie particulièrement exposée aux risques routiers.