Afrique: L'ambassade d'Angola en Égypte rend hommage à Manuel Domingos Augusto, diplomate de mérite

Luanda — L'ambassade d'Angola en Égypte a qualifié Manuel Domingos Augusto, ancien ministre des Relations extérieures, de diplomate de mérite, dont la carrière s'est distinguée par une dévotion au service de l'État angolais, un sens élevé des responsabilités et un engagement envers les intérêts supérieurs de la République d'Angola.

Dans une note de condoléances adressée lundi à l'ANGOP, la mission diplomatique a exprimé sa profonde tristesse suite au décès de l'ancien ministre survenu le 5 juin à Luanda, des suites d'une maladie.

Le personnel de la représentation angolaise au Caire a déclaré avoir accueilli la nouvelle avec une vive consternation, saluant le parcours du défunt au service de la Nation. La note, signée par l'ambassadeur Maquento Sebastião Lopes, exprime sa solidarité à la famille éplorée et rend hommage à la mémoire et à l'héritage laissés par Manuel Domingos Augusto.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, l'ambassade d'Angola en Italie a souligné le parcours remarquable de Manuel Domingos Augusto dans les domaines du journalisme, de la politique et de la diplomatie. Dans sa note, signée par l'ambassadrice Josefa Sacko, il est rappelé que le défunt a exercé les fonctions de ministre des Relations extérieures, de député à l'Assemblée nationale et de secrétaire aux Relations internationales du Bureau politique du Comité central du MPLA.

Le document met également en avant ses postes de chef de mission d'Angola en Zambie, en Éthiopie et auprès de l'Union africaine, ainsi que ses fonctions de secrétaire d'État aux Relations extérieures de 2010 à 2017 et de vice-ministre de la Communication sociale de 2000 à 2005.

Selon la représentation diplomatique à Rome, Manuel Domingos Augusto a contribué de manière significative au renforcement du prestige de l'Angola sur la scène internationale et à la définition de politiques publiques essentielles pour le pays.

Dans une note similaire, l'ambassade d'Angola au Ghana a mis en avant l'héritage politique et diplomatique du défunt, le qualifiant de « diplomate éminent » et d'« Homme d'État ».

Selon la mission à Accra, Manuel Augusto s'est distingué par ses qualités de serviteur public et son apport au développement du pays, tout en étant reconnu comme un « négociateur né », ayant participé à de nombreuses missions diplomatiques angolaises, y compris lors de périodes marquantes de l'histoire récente du pays. L'ambassade estime que l'héritage du chef de la diplomatie angolaise doit servir d'exemple aux futurs diplomates du pays.

Enfin, l'ambassade d'Angola aux Pays-Bas a exprimé sa profonde consternation à l'annonce du décès de Manuel Domingos Augusto, soulignant son sens aigu de l'État, sa compétence professionnelle, sa vision stratégique et son engagement envers les intérêts supérieurs de la Patrie. Selon cette mission, au cours de sa carrière politique et diplomatique, l'ancien ministre a exercé avec mérite des fonctions importantes et a contribué à l'affirmation de l'Angola sur la scène internationale, ainsi qu'au renforcement des relations de coopération et d'amitié avec divers pays et organisations internationales.

La représentation diplomatique considère que sa disparition constitue une perte irréparable pour la diplomatie angolaise et pour tous ceux qui reconnaissent son rôle dans la consolidation de la politique extérieure de l'État angolais, ainsi que dans la promotion de la paix, du dialogue et de la coopération internationale.

ART/BS