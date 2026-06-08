Angola: Des personnes atteintes d'albinisme bénéficient d'un dépistage du cancer de la peau

Caxito — Quarante-cinq personnes atteintes d'albinisme ont été prises en charge lors d'une campagne de dépistage du cancer de la peau organisée ce week-end à l'hôpital général de Bengo « Reverendo Guilherme Pereira Inglês ».

Cette initiative, inscrite dans le cadre des activités marquant la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme (13 juin), a permis l'identification précoce de lésions cutanées et l'orientation appropriée des cas nécessitant un suivi spécialisé.

Dans une déclaration à la presse, la jeune Nazaré Dias, bénéficiaire des consultations, a salué l'initiative, qui contribue à la prévention du cancer de la peau grâce à des examens et à des actions de sensibilisation sur l'usage de la protection solaire.

Pour sa part, la dermatologue Tílcia Vanda Dias a conseillé aux personnes atteintes d'albinisme de renforcer leurs mesures de prévention afin de réduire les risques de cancer cutané.

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La présidente de l'Association provinciale des albinos du Bengo, Isabel Francisco, a exprimé sa satisfaction face à cette initiative, qui garantit aux personnes concernées un accès à des soins essentiels et une protection contre le cancer de la peau.

Pour assurer le succès de la campagne, l'hôpital général de Bengo « Reverendo Guilherme Pereira Inglês » a mobilisé une équipe multidisciplinaire composée de professionnels de santé issus de différentes spécialités.