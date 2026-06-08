Afrique: Football - L'Angola vise sa 4e victoire face à la RCA

Luanda — L'équipe nationale de football de l'Angola tentera mardi d'obtenir sa quatrième victoire face à la République centrafricaine (RCA) à l'occasion de son second match amical de la fenêtre FIFA, qui se déroulera à Casablanca, au Maroc.

Ce cinquième affrontement entre les deux sélections est programmé à 20h00, heure locale et angolaise, au stade Larbi Zaouli. Les « Palancas Negras » mènent actuellement dans les confrontations directes, avec trois succès, une défaite, neuf buts marqués et cinq encaissés.

Après le match nul 1-1 contre la Mauritanie lors du premier rendez-vous de cette fenêtre FIFA, vendredi, l'entraîneur Aliou Cissé et ses joueurs espèrent conclure cette série de rencontres de préparation par un résultat positif, afin de renforcer la cohésion de l'équipe pour la nouvelle ère des « Palancas Negras ».

Pour cette rencontre, la sélection nationale devra se passer des milieux Show et Milson, blessés, du défenseur central Buatu et de l'attaquant Zini, absents pour raisons familiales, ainsi que du latéral gauche Tó Carneiro, qui disputera un match avec son club, le FAR Rabat, dans le championnat marocain.

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Les précédents matchs entre l'Angola, 19e au classement de la CAF, et la RCA (39e) se sont tous joués lors des phases de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en 2017 et 2023.