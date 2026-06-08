Angola: Le gouverneur de Huíla veut faire du tourisme un moteur de l'économie locale

Lubango — Le gouverneur de la province de Huíla, Numo Mahapi, a affirmé lundi que la région est résolument engagée dans l'amélioration des infrastructures de soutien à l'activité touristique et l'identification de nouveaux sites d'intérêt afin de promouvoir une économie durable.

Selon le responsable provincial, le tourisme constitue l'un des principaux atouts de la Huíla et pourrait jouer un rôle déterminant dans le développement économique de la province au cours des prochaines années.

Cette ambition se traduit, a-t-il expliqué, par la mise en oeuvre d'une stratégie visant à valoriser les richesses naturelles, culturelles et historiques de la province, notamment à travers l'organisation d'événements sportifs, économiques et culturels destinés à faire connaître le potentiel local, attirer de nouveaux visiteurs et susciter l'intérêt des investisseurs.

Dans un entretien accordé à la Radio évangélique Maranata, Numo Mahapi a appelé les habitants à s'impliquer davantage dans cette dynamique en encourageant d'autres personnes à découvrir les sites touristiques de la province.

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Évoquant les mesures mises en place pour attirer les investisseurs du secteur, le gouverneur a indiqué que la Huíla a assoupli les procédures administratives liées à l'autorisation de construction de nouvelles infrastructures de soutien à l'activité touristique et poursuit le renforcement des services destinés aux visiteurs.

Selon lui, l'exécutif provincial est conscient que l'attractivité touristique repose sur l'amélioration des infrastructures et des services de base, ainsi que sur le renforcement de la sécurité, de l'approvisionnement en eau, de l'accès à l'électricité et de l'accessibilité des sites. « C'est pourquoi nous sommes passés à l'action », a-t-il souligné.

Le gouverneur a également mis en avant la position géographique stratégique de la Huíla, qui constitue un point de liaison entre plusieurs provinces du pays et les marchés de l'Afrique australe, un avantage susceptible de favoriser l'essor du secteur touristique et de consolider le rôle de la province comme plateforme logistique régionale.

Il a par ailleurs indiqué que les établissements hôteliers de la province affichent actuellement des taux d'occupation compris entre 65 % et 70 %, un indicateur révélateur de la progression graduelle de la demande pour les destinations touristiques locales.

Numo Mahapi a ajouté que la participation de la Huíla à des foires nationales et internationales dédiées aux affaires et au tourisme vise à promouvoir davantage les opportunités d'investissement offertes par la province et à attirer de nouveaux opérateurs économiques dans le secteur.

Le gouverneur s'est enfin déclaré optimiste quant à l'avenir du tourisme dans la province, soulignant que de nouvelles potentialités touristiques continuent d'être identifiées et pourraient contribuer à l'augmentation des recettes ainsi qu'à la création d'emplois.